الهند تجيز الاستخدام الطارئ لعقار "مولنوبيرافير" لعلاج كورونا

أجازت الهند، الاستخدام الطارئ لعقار "مولنوبيرافير" الذي تنتجه شركة "ميرك" الأمريكية للأدوية، بالإضافة إلى لقاحي "كوفاكس" و"كوربيفاكس" المحليين.



وقال وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا - في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء - إن الهند منحت تصريحًا للاستخدام الطارئ لأقراص مولنوبيرافير، ولقاحي كوفاكس، الذي ينتجه معهد الأمصال الهندي، وكوربيفاكس، الذي تنتجه شركة الأدوية البيولوجية الهندية.



وأضاف ماندافيا، أن عقار "مولنوبيرافير" سيتم تصنيعه في الهند من جانب 13 شركة؛ ليتم استخدامه بشكل محدود في ظل حالة الطوارئ لعلاج المرضى البالغين المصابين بفيروس "كوفيد-19"، بحسب صحيفة /هندوستان تايمز/ الهندية.



ووقعت شركات الأدوية الهندية "أوروبيندو فارما" و"سيبلا" و"صن للأدوية"، وشركات أخرى في وقت سابق من العام الجاري، اتفاقيات غير حصرية مع شركة "ميرك" الأمريكية لمنح الترخيص الطوعي لإنتاج وتوفير أقراص "مولنوبيرافير" في الهند.