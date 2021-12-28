مربع برمودا يتقدم.. 400 آلف جنيه إيرادات 8 أفلام أمس

تشهد دور العرض السينمائى فى الفترة الحالية، منافسة شديدة على الإيرادات بين 8 أفلام، هي “أبو صدام ومربع برامودا والبعض لا يذهب للمأذون مرتين والإنس والنمس والمحكمة وبرا المنهج وريتسا وعروستى”، وهو ما يعكس حالة من الانتعاشة الفنية.

ورغم كثرة عدد الأفلام المعروضة، إلا أنها لم تحقق الإيرادات المرجوة منها ولم تفلح فى تخطى النصف مليون جنيه، حيث بلغ إجمالى إيرادات الأفلام أمس، الاثنين 421553 جنيها حسب تصريح الموزع السينمائي محمود الدفراوى.

ونرصد فيما يلى إيرادات الأفلام المعروضة بعد عرض فيلمى “أبو صدام ومربع برمودا”.

مربع برمودا

بينما جاء في المركز الأول فيلم "مربع برمودا" والذى حقق إيرادات بلغت 123657 جنيها.

فيلم مربع برمودا يقوم ببطولته مصطفى خاطر وروجينا وعمرو عبد الجليل وإخراج طارق رفعت.

برا المنهج

تصدر فيلم “برا المنهج” حجم الإيرادات أمس، حيث بلغت قيمتها 104772 جنيها ليحتل المركز الثانى.

فيلم “برا المنهج” بطولة كل من ماجد الكدوانى وروبى والطفل عمر الشريف وأسماء أبو اليزيد، وأحمد خالد صالح ودنيا ماهر مدير التصوير أحمد بشاري "شيكو"، وهو قصة وإخراج عمرو سلامة وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة.

أبو صدام

حقق فيلم أبو صدام إيرادات بلغت قيمتها 100268 جنيها ليأتي في المركز الثالث.

فيلم أبو صدام بطولة محمد ممدوح وأحمد داش وتأليف واخراج نادين خان

ريتسا

بينما جاء فى المركز الرابع فيلم “ريتسا” والذى بلغت إيراداته 37662 جنيها.

وتدور أحداث فيلم “ريتسا” الذى يحكي قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص، إلا أن هناك ما يجمع تلك القصص وهو الحب الذي يدفعهم لاتخاذ قرارات تسببت في اضطراب حياتهم، فهل ينجح الحب في إعادتها؟

الفيلم من بطولة النجم محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وعائشة بن أحمد، وأمير المصري، ومي الغيطي، ويوسف عثمان، ومريم الخشت، وكارولين عزمي؛ تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري.

المحكمة

حقق فيلم “المحكمة” إيرادات بلغت قيمتها 23447 جنيها ليأتى فى المركز الخامس ضمن قائمة الأفلام المعروضة حاليا.

فيلم “المحكمة” يعتمد على البطولة الجماعية، ويقوم ببطولته كل من غادة عادل وجميلة عوض ويسرا اللوزى، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

الإنس والنمس

أما فيلم “الإنس والنمس” للفنان محمد هنيدى، فقد احتل المركز السادس.

وحقق فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي إيرادات أمس، حيث بلغت إيراداته 13284 جنيها.

عروستي

وجاء فيلم “عروستي” فى المركز السابع، حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 10442 جنيها.

فيلم “عروستى” بطولة جميلة عوض وأحمد حاتم وصابرين.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحقق فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بإيرادات بلغت قيمتها 8021 جنيها، ليحتل بذلك المركز الثامن.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.