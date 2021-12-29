وفاة كيري هولم.. أول كاتبة نيوزيلندية تحصل على جائزة بوكر

توفيت الكاتبة والشاعرة كيري هولم ، أمس ، عن عمر يناهز74 عاما، وهي أول نيوزيلندية تفوز بجائزة البوكر عام 1985، وغيبها الموت في منزلها في “ويمات” بالجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، كانت قد وُلدت هولمي في كرايستشيرش عام 1947 لأم من أصول الماوري والاسكتلندي وأب من أصل إنجليزي ، وكانت الأكبر بين ستة أطفال.

كانت هوايتها هي الكتابة ومارستها في سن صغير واستهوتها موضوعات الهوية والعزلة، ولها كتاب “ذا بون بيبول” الذي تم وصفه أنه مثال فريد من الواقعية السحرية، وقد استغرق إصدار هذا الكتاب 12 عاما من الكتابة الكتابة ، لكن الناشرين النيوزيلنديين إما رفضوه تمامًا أو طالبوا بتعديلات كبيرة.

وكانت قد صرحت هولمي بأنها تفضل الاحتفاظ بالكتاب بأخطاءه بدلاً من إعادة صياغته، وفي عام 1984 ، عرضت عليها مطبعة نسوية صغيرة طباعة إحدى أعمالها، وأعطتها مجموعة أولية مكونة من 2000 نسخة.

وقد باعت منذ ذلك الحين أكثر من مليون نسخة وفازت بجائزة Pegasus للأدب بالإضافة إلى بوكر، وفي عام 1985 ، كانت هولم غير مقتنعة بفرصها في الفوز بجائزة بوكر لدرجة أنها لم تحضر حفل توزيع الجوائز في لندن.

عندما تم إخطارها بفوزها عبر الهاتف أثناء البث الدولي ، ردت: “أنت تسحب قدمي، أليس كذلك ... اذهب إلى الجحيم- إنه أمر لا يصدق على الإطلاق”.

وكان قد تحدث ابن شقيق هولمي ويدعى “ماثيو سالمونز" وقال إن عمته لم ترغب أبدًا في أن يُنظر إليها على أنها أديبة، ولم تكن الكتابة متعلقة بالشهرة بالنسبة لها ، فقد كانت دائمًا راوية للقصص فقط".

وتابع ماثيو: “لقد منحتنا كأسرة أعظم هدية على الإطلاق ، والتي من شأنها إعادة الاتصال بنا مع واكابابا ماوري وإعادة إشعال هذا الشغف لتاريخنا ، شعبنا الذي فقد على مدى بضعة أجيال”.

عاشت هولمي لسنوات عديدة في سكاريتو ، وهي مستوطنة على الساحل الغربي لنيوزيلندا ، حيث كرست حياتها لمتابعة الطيور ومواسم هجرتها والرسم والكتابة، وأنتجت مجموعات شعرية وقصص قصيرة ورواية.