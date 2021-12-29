عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وفاة كيري هولم.. أول كاتبة نيوزيلندية تحصل على جائزة بوكر

كيري هولم
كيري هولم

توفيت الكاتبة والشاعرة كيري هولم ، أمس ، عن عمر يناهز74 عاما، وهي أول نيوزيلندية تفوز بجائزة البوكر عام 1985، وغيبها الموت في منزلها في “ويمات” بالجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، كانت قد وُلدت هولمي في كرايستشيرش عام 1947 لأم من أصول الماوري والاسكتلندي وأب من أصل إنجليزي ، وكانت الأكبر بين ستة أطفال.

txt

كاتبة سعودية: المجال الفني يعرض المرأة لهجوم كبير خاصة في الدول العربية.. فيديو

txt

ابنة خادمة سمراء.. بيل هوكس من مضطهدة إلى أعظم كاتبة ثقافية في القرن العشرين

كانت هوايتها هي الكتابة ومارستها في سن صغير واستهوتها موضوعات الهوية والعزلة، ولها كتاب “ذا بون بيبول” الذي تم وصفه أنه مثال فريد من الواقعية السحرية، وقد استغرق إصدار هذا الكتاب 12 عاما من الكتابة الكتابة ، لكن الناشرين النيوزيلنديين إما رفضوه تمامًا أو طالبوا بتعديلات كبيرة. 

وكانت قد صرحت هولمي بأنها تفضل الاحتفاظ بالكتاب بأخطاءه بدلاً من إعادة صياغته، وفي عام 1984 ، عرضت عليها مطبعة نسوية صغيرة طباعة إحدى أعمالها، وأعطتها مجموعة أولية مكونة من 2000 نسخة.

 وقد باعت منذ ذلك الحين أكثر من مليون نسخة وفازت بجائزة Pegasus للأدب بالإضافة إلى بوكر، وفي عام 1985 ، كانت هولم غير مقتنعة بفرصها في الفوز بجائزة بوكر لدرجة أنها لم تحضر حفل توزيع الجوائز في لندن.

 

 عندما تم إخطارها بفوزها عبر الهاتف أثناء البث الدولي ، ردت: “أنت تسحب قدمي، أليس كذلك ... اذهب إلى الجحيم- إنه أمر لا يصدق على الإطلاق”.

وكان قد تحدث ابن شقيق هولمي ويدعى “ماثيو سالمونز" وقال إن عمته لم ترغب أبدًا في أن يُنظر إليها على أنها أديبة، ولم تكن الكتابة متعلقة بالشهرة بالنسبة لها ، فقد كانت دائمًا راوية للقصص فقط".

وتابع ماثيو: “لقد منحتنا كأسرة أعظم هدية على الإطلاق ، والتي من شأنها إعادة الاتصال بنا مع واكابابا ماوري وإعادة إشعال هذا الشغف لتاريخنا ، شعبنا الذي فقد على مدى بضعة أجيال”.

عاشت هولمي لسنوات عديدة في سكاريتو ، وهي مستوطنة على الساحل الغربي لنيوزيلندا ، حيث كرست حياتها لمتابعة الطيور ومواسم هجرتها والرسم والكتابة، وأنتجت مجموعات شعرية وقصص قصيرة ورواية.

موت نيوزيلندا وفاة إنجليزي صغير بنيوزيلندا الجنوب الكاتب

ترشيحاتنا

عالم شهير يعلن مفاجأة سارة عن متحور أوميكرون

الكنيسة الأرثوذكسية تعتذر عن استقبال المهنئين بعيد الميلاد المجيد بسبب كورونا

بعد وصول الدفعة الأولى.. السفارة المصرية في طوكيو توفر 700 ألف جرعة من أسترازينيكا للقاهرة

خروج 12 ألف مسجون في2021.. أحمد موسى: غلق سجن طرة بالكامل واستثمار موقعه|فيديو

منعا للإزعاج .. كيفية تعطيل إشعارات الإعلانات في بريد Gmail

بي ام دبليو X6 M كومبتيشن تحصل على تعديل خارق من مانهارت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أمطار غزيرة على سواحل البلاد والدلتا خلال ساعات

الزوج وضع السم في المحشي.. نيابة بني سويف تكشف سبب وفاة زوجة وأطفالها الـ3

مراتي مصاحبة رجالة وبتقولي عادي.. أعمل إيه؟ شاهد رد مبروك عطية

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض التنين وسيول على هذه المناطق

مين المفروض يخاف.. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا

مصطفى فتحي يبلغ الزمالك بعدم التجديد

نائبة لـ طارق شوقي : البطريق ليه كام ضافر؟

هاني شاكر يعلن قرارا هاما على الهواء| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امتلاك القدرة| ماذا تمتلك القوات المسلحة لحماية الجمهورية الجديدة

مصرع موظف التجمع| لماذا طالبت النيابة العامة وسائل الإعلام بالالتزام ببياناتها فقط ؟

الحصن والسند| القوات المسلحة تقود بناء الجمهورية الجديدة

طالبها الرئيس بعدم التوقف عن الغناء .. معلومات عن أميرة رضا التي شاركت بافتتاح مدينة أسوان

فيديو

خلال 7 سنوات.. السيسي يرفع هامة مصر بين دول العالم

مصر الأفريقية العالمية.. هكذا مدت القاهرة يدها لجيرانها وللعالم

مصر 2030| إنجازات كبرى تحت قيادة الرئيس السيسي في العلاقات المصرية الآسيوية

7 سنوات من الإنجاز في عهد السيسي .. 5.1 مليار جنيه لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ