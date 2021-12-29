يا عسلية يا حنين.. روجينا تهني زوجها بعيد ميلاده

هنأت الفنانة روجينا، زوجها أشرف زكي بمناسبة عيد ميلاده، بنشر عدة صور لهما، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وكتبت روجينا "كل سنة وانت عمرى اللى فات، وكل اللى جاي، كل سنة وانت حبيبي، وأحلى واجمل ايام عمرى معك، كل سنة وانت صوتك فى الدنيا بيطمني.

وأكملت "كل سنة وانا وبناتك فى حضنك كل سنة وانت اكرم واطيب واحن قلب فى الدنيا عليا وعلى مايا ومريم . يارب دايما سند فى ظهري ونور فى عينى، ربنا يحفظك ليا وللبنات يا أبو البنات، يعمررررررررررررررررى، يعسسسسسسسسلية، يحنيييييييييييييييييين"

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي :" ربنا يخليكوا لبعض يا رب العالمين طول العمر ويخليلكم البنات ويجعل كل أيامكم جميله وكلها فرحه وسعاده ونجاح"، "ما شاء الله ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم يا احلي فنانة في دينا".