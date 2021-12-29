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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيري عادل تبدأ تصوير مسلسل الرواية مطلع العام المقبل

شيري عادل
شيري عادل

تستعد الفنانة شيري عادل للبدء في تصوير أول مشاهدها في مسلسل الرواية، خلال الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل، وتجري حاليا التحضيرات الأخيرة قبل البدء في تصوير أول مشاهدها. 


وتعاقدت الفنانة شيري عادل، على بطولة مسلسل "الرواية"، الذي يضم نخبة كبيرة من النجوم، وتدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل تتورط فيها أطراف كثيرة وتحدث جريمة القتل أثناء افتتاح العرض المسرحي في إطار درامي مشوق.

وتجسد الفنانة شيري عادل، شخصية فريدة التي تعمل صحفية وتبدأ رحلة البحث عن الجاني.

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شيري عادل ومحمود عبدالمغني يتعاقدان على مسلسل الرواية

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شيري عادل: أتابع كل تعليقات السوشيال ميديا وأتعلم منها كثيرا.. فيديو

مسلسل "الرواية" تأليف شادي محسن وأمير شوقي، انتاج كلا من شركة "ديفرنت آرت"و "برو ميوزك ستديو"، منتج فني مصطفى يوري، مدير  تصوير يوسف البارود، ستايلسته منى عبدالسلام، مهندس ديكور محمد مصطفى،إخراج أمير شوقي.

احتفلت الفنان شيري عادل ، بـ الكريسماس ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”.

 

وعلقت شيرى عادل قائلة “ #happynewyear2022   ”. 


ويُعرض حاليا للنجمة شيري عادل مسلسل "أيام" على منصة شاهد من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى، مصطفى عبد السلام، وتدور أحداثه في 45 حلقة فى اطار شعبى.


وشاركت شيري عادل فى حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" وشارك في بطولته نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز إيهاب وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، بينما تغيب عن السينما منذ 2017 حيث قدمت احدث أعمالها فيلم "فين قلبي" مع مصطفى قمر وإخراج إيهاب راضي.

محمود عبدالمغني مسلسل الرواية لفنانة شيرى عادل شيرى عادل أخبار الفنانيين

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