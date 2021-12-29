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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالمواصلات العامة بسفاجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شكل اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا بالبحر الأحمر لجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بخطوط السرفيس في شوارع مدينة سفاجا.

وكلف رئيس المدينة اللجنة بالتحذير من سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

وناشد «شعبان» بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لتجنب تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير، وتوقيع الغرامة المالية الفورية عليهم في حالة المخالفة.

على الجانب الآخر افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، معرض  حرف وابداع للأسر المنتجة بالممشي السياحي بمدينة الغردقة ، والذي يتم بالتعاون بين مديريتي التضامن الاجتماعي بالجيزة والبحر الأحمر  .

ومن جانبه وجه المحافظ الشكر لجميع القائمين على هذا المعرض ، مشيداً بما يحتويه من مشغولات يدويه وزخارف ، مؤكداً أن المعروضات تجذب العديد من المواطنين نظراً لجودتها وتنوعها .

كما أكد المحافظ أن الممشي السياحي مكانا مناسباً لإقامة هذا المعرض ، نظرا لوجود العديد من الفنادق والقري السياحية مما يتيح للعديد من السائحين رؤية المعرض ، وشراء العديد من المنتجات . 

يذكر أن هذا المعرض يقام خلال الفترة من 28 / 12 /2021 حتي 3 / 1 / 2022 ، ويشارك به 50 عارض من بينهم مجموعة من الأجانب ، ويحتوي المعرض علي شنط  يدوية  ، اكسسوارات ، زخارف ، سجاد ورسومات .

رافق المحافظ العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، اللواء ممدوح نديم رئيس حي جنوب الغردقة ، والدكتور السيد سعداوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر .

 

سفاجا المالية منظومة النظافة فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية البحر الأحمر ارتداء الكمامات

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