أبرزها ضبط السكر في الدم.. فوائد غير متوقعة لتناول المنجنيز

المنجنيز هو أحد المعادن الحيوية التي يحتاجها جسم الإنسان لأداء وظائف عديدة مثل تنظيم جهاز المناعة وسكر الدم وصحة العظام والجهاز التناسلي، ويمكن أن يؤدي عدم كفاية المنغنيز في الجسم إلى حدوث عيوب في الهيكل العظمي والتمثيل الغذائي والعديد من الحالات الأخرى.

وتشير الدراسات إلى أن نقص المنجنيز أقل شيوعًا حيث توجد المغذيات في العديد من المواد الغذائية، كما أن الجرعة الموصى بها من المنجنيز للبالغين هي 9-11 مجم / يوم للأطفال ، وهي 2-6 مجم منجنيز / يوم.

في هذه المقالة سوف نناقش بعض الفوائد الصحية للمنغنيز في أجسامنا.

يحسن صحة العظام

وفقا لدراسة ، فإن المنغنيز له تأثيرات إيجابية على كثافة المعادن في العظام وتكوين العظام، ومن المعروف أيضًا أن هذا المعدن الحيوي عنصر أساسي في الوقاية من خطر الإصابة بهشاشة العظام ، وهو مرض يؤدي إلى ضعف العظام وهشاشتها، نظرًا لأن هشاشة العظام هي مشكلة شائعة لدى النساء والرجال فوق سن الخمسين بعد سن اليأس ، فإن استهلاك الأطعمة أو المكملات الغذائية الغنية بالمنغنيز يمكن أن يساعد في منع المخاطر أو تقليل مضاعفات الحالة

يخفف من متلازمة ما قبل الحيض

تؤثر متلازمة ما قبل الحيض على ملايين النساء وقد تؤدي إلى صعوبة في المهام اليومية ومشاكل في العلاقات ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى ظهور أفكار انتحارية، أظهرت دراسة أن المنغنيز يمكن أن يساعد في علاج متلازمة ما قبل الدورة الشهرية عن طريق علاج أعراضها مثل القلق والاكتئاب وتغيرات الحالة المزاجية، لذلك ، غالبًا ما يوصى بهذا المعدن الحيوي للنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 45 عامًا.

يضبط مستوى السكر في الدم

تحدثت دراسة عن انخفاض مستويات المنغنيز في الدم وانتشار مرض السكري واختلال وظائف الكلى، يلعب المنغنيز دورًا حيويًا في توازن الجلوكوز والحفاظ على وظائف الكلى، يساعد توازن الجلوكوز في الحفاظ على توازن الأنسولين والجلوكاجون في الجسم عندما يكون السكر مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا في الجسم أثناء ذلك، كما يساعد ذلك في التحكم في مستويات السكر في الدم والوقاية من مخاطر الإصابة بمرض السكري

