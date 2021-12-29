جامعة بنها تنظم مبادرة مودة بمركز شباب المنشية في كفر شكر

واصلت جامعة بنها تنظيم الندوات التوعوية فى إطار البرنامج الرئاسى "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ومديرية الأوقاف حيث تم تنظيم فعالياتها اليوم الأربعاء بمركز شباب المنشية بكفر شكر.

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وذلك برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، والدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها، وبالتنسيق مع الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذة رانيا معتز عيسى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمود الصبروط مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والدكتور محمود شعبان معاون المدير العام.



وشارك فى الندوة الدكتورة نسمة شعراوي مدرب برنامج مودة بكلية الطب، والدكتور ابراهيم رياض بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، والشيخ سامي عبداللطيف رئيس الثقافة والارشاد بادارة كفر شكر، وكرم لطفي كارلُوسعبدالمسيح ممثل عن الكنيسة بكفر شكر.



وتهدف مبادرة مودة إلى وحدة الأسرة المصرية وتوعية الشباب المقبلين على الزواج للحفاظ على كيان الأسرة المصرية والعمل على الحد من التفكك الأسرى للوصول لحياة أسرية مستقرة ، بالإضافة إلى التعاليم الشرعية والتشريعات الخاصة بالزواج، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمُساعدة حديثى الزواج والأزواج الذين لديهم مشكلات تتعلق بالتوافُق والمواءمة الأسرية.