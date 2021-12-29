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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات من الجنوب .. طريقة عمل الكفتة السودانية

الكفتة السودانية
الكفتة السودانية

تعد الكفتة من أشهر الأكلات التي يحبها المصريون والعرب ومذاقها شهى جدا لذا يتفنن الجميع في تقديمه بأشكال مختلفة، وفي السودان تقدم الكفتة بطريقة مميزة جدا.

نقدم لكم طريقة عمل الكفتة من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير الكفتة 
3 كوب لحم مفروم أحمر 

2 ملعقة ثوم مفروم 

 كوب بصل مفروم ناعم 

كوب شمر 

2 كوب شبت وبقدونس

 نصف كوب بقسماط ناعم

 نصف كوب سميد ناعم 

فلفل أسود 

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة 

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب 

نصف ملعقة صغيرة سبع بهارات 

نصف ملعقة صغيرة

 ثوم بودرة 

ربع كوب زيت

زيت للقلي 

2 كوب طماطم مبشورة 

3 ملعقة صلصة طماطم 

نصف ملعقة صغيرة بهارات 

مكعب مرقة 


طريقة عمل الكفتة 
*  تخلط كل المكونات جيدا في الكبة ما عدا الطماطم وصلصة الطماطم

* تبليهم بالملح والفلفل الأسود والبهارات ثم تشكل على شكل أصابع وتقلى في الزيت حتى تمام النضج

لعمل الصوص

* يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف الطماطم ثم تضاف صلصة الطماطم وتوضع الكفتة المقلية وتقلب مع الصوص وتقدم الكفتة ساخنة.

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