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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لأول مرة .. مصطفى حجاج يحيي حفل أس السنة في الإمارات

مصطفى حجاج
مصطفى حجاج

يستعد المطرب مصطفى حجاج، لإحياء حفل بمناسبة رأس السنة في دولة الامارات لأول مرة، ويقدم للجمهور مجموعة من أغانيه الشهيرة.

في سياق آخر، طرح مصطفى حجاج، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أغنية جديدة بعنوان "شكشكه"، وهي من كلمات وألحان محمد يحيي وتوزيع موسيقي چيزو، وأصدر أغنية "يا باي" التي تحمل اسم ألبومه الأخير وهي من كلمات وألحان محمد النادي، وتوزيع جلال الحمداوي، وميكس وماستر هاني محروس، ومدير التصوير مازن فتحي.

كان  المنتج هاني محروس قد كشف عن كواليس وتفاصيل النجاح  الكبير لأغنية " يا منعنع" مع المطرب مصطفى حجاج .

 وأضاف  هاني محروس في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" أنا كنت قايل يا رب وسايبها على ربنا وأنا كنت عايز اثبت لابويا إني قادر على تحقيق النجاح في مجال الإنتاج الموسيقي ".

مصطفى حجاج: نصر محروس هرم وشغله محقق نجاحات كبيرة

مع هاني محروس.. أسرار نجاح أغنية «يا منعنع» لـ مصطفى حجاج

 وتابع هاني محروس:" كنت عايز أعطي مصطفى حجاج النجاح الكبير  الذي كان  يرغب في  تحقيقه ".

ومن جانبه قال المطرب مصطفى حجاج:" أنا بغني من سنوات كثيرة  وبدأت الغناء في الافراح في مختلف انحاء الجمهورية ، وفضلت اغني لمدة 15 سنة قبل لقائي بـ هاني محروس ".

وأضاف مصطفى حجاج:" ربنا حقق لي أحلام كثيرة خاصة بعد لقائي بـ هاني محروس ونصر محروس ".

وتابع مصطفى حجاج :" أنا كنت بسمع شغل عائلة نصر محروس وكان الشغل بتاعهم محقق نجاحات كثيرة، و أغاني نصر محروس وهاني محروس حققت نجاحات كبيرة على مر السنوات الماضية “.

صاحبة السعادة اسعاد يونس برنامج صاحبة السعادة راس السنة مصطفي حجاج

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