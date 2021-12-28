مصطفى حجاج: نصر محروس هرم وشغله محقق نجاحات كبيرة

قال المنتج نصر محروس، إن أول مطرب اكتشفه هاني محروس هو المطرب مصطفى حجاج.

وأضاف نصر محروس في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" مصطفى حجاج بيغني منذ سنوات كثيرة ".

ومن جانبه قال المطرب مصطفى حجاج:" انا بغني من سنوات كثيرة وبدأت الغناء في الافراح في مختلف انحاء الجمهورية ، وفضلت اغني لمدة 15 سنة قبل لقائي بـ هاني محروس ".

وأضاف حجاج:" ربنا حقق لي أحلام كثيرة خاصة بعد لقائي بـ هاني محروس ونصر محروس ".

وتابع مصطفى حجاج :" انا كنت بسمع شغل عائلة نصر محروس وكان الشغل بتاعهم محقق نجاحات كثيرة، و أغاني نصر محروس وهاني محروس حققت نجاحات كبيرة على مر السنوات الماضية “، مضيفا:” نصر محروس هرم في مجاله ".

