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رئيس التحرير
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أخبار البلد

عقد اختبارات ختام الدورة الرابعة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى لمحامي الجيزة والقليوبية

اختبارات ختام الدورة
اختبارات ختام الدورة الرابعة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، اختبار ختام الدورة الرابعة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب الجيزة وبنها وشبرا الخيمة، تحت رعاية رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وبحضور وإشراف الأستاذ حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، والأستاذ إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة، مقرري معهد المحاماة.


وقرر الأستاذ حسين الجمال، قبل بدء الاختبار الوقوف دقيقة حداد على روح الراحل الأستاذ ناصر متولي نقيب محامي شمال الجيزة، الذي وافته المنية يوم السبت الماضي.


وشهدت قاعة الاختبار عملية تنظيم من قبل القائمين والمشرفين من الأعضاء، حيث بدأ امتحان المجموعة الأولى التي ضمت نقابتي شمال وجنوب الجيزة في تمام الثانية عشرة ظهرا وحتى الواحدة والنصف، وتبعتها المجموعة الثانية التي ضمت نقابتي بنها وشبرا الخيمة.
 

أشرف على تنظيم الاختبار الأستاذ حسين الجمال، الأمين العم للنقابة والأستاذ إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة، والأستاذ محمد عودة عضو شباب نقابة جنوب الجيزة، والأستاذ محمد هيبة، عضو شباب نقابة شمال القاهرة، وقام المشرفون بالمرور داخل اللجان لمتابعة سير انتظامها، وتلاحظ تنظيم عمليات تسلم الأوراق وفرزها وجمعها.
 

وعقب انتهاء الاختبار أشاد المحامين والمحاميات بعمليات التنظيم ومناسبة الأسئلة وتنوعها من محاضرات مختلفة، معبرين عن مدى سعادتهم بالاشتراك في الدورة واتمامها، مشيدين بالمحاضرين وما قدموه من تعاليم وسلوكيات تؤهل المحامي لممارسة المهنة شكلًا ومضمونًا.
وتستكمل نقابة المحامين يوم الأحد المقبل اختبارات نهاية الدورة الرابعة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى، بعقد الاختبارات النهائية لمحامي نقابات شمال القاهرة وحلوان، من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 ظهرًا، ومحامي نقابات جنوب القاهرة والقاهرة الجديدة من الساعة 2:30 ظهرًا حتى 4:30 عصرًا.
 

ويعد المعهد شرطا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل.

ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

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معهد محاماة القاهرة الكبرى محاميات محاميات الجدول العام رجائي عطية نقيب المحامين اتحاد المحامين العرب

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