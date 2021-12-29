شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد رمضان من كواليس كليب "متعودة"

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره صورة جديدة في أحدث ظهور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد رمضان في الصورة من كواليس تصوير كليب “متعودة”، مما نال اعجاب متابعيه.



وفي سياق آخر، أثار محمد رمضان الجدل في الأيام القليلة الماضية بسبب أزمته الأخيرة في العراق، حيث كان على موعد لإحياء حفل كبير في العراق وسط حضور جماهيري ضخم، وبالفعل تم الحفل، لكنه خلف وراءه جدلاً كبيرًا، وانتقادات كثيرة.

واعتاد محمد رمضان الخروج بمواقف غريبة ملفته للأنظار، فظهر في لقاء تليفزيوني ممسكا بالشيشة، وقال خلال اللقاء: «شيشة عظيمة.. بتفكرني بالشيشة المصرية وشيشة رفاعي الدسوقي»، ثم تذكر جملة: «آه دا انت معلم وانت واقف بتتكلم ما تمسك الشيشة بقى.. هذا دور الفن في تقارب الشعوب».