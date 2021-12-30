أولادنا ذوي الهمم ثروتنا.. احتفالية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس

تنظم كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس برئاسة أ.د. هويدا الجبالى عميد الكلية احتفالية تحت عنوان " أولادنا ذوي الهمم .. ثروتنا"

تحت رعاية الدكتور. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلابالدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العيا والبحوث ،الدكتور. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واشرف أ.د. راندا كمال وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة و،ا.د محمد البحيرى وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا

واكدت الكلية في بيان لها ان الاحتفالية غدا الخميس الموافق ٣٠ ديسمبر في تمام الساعة العاشرة صباحاً بالكلية.

الجدير بالذكر ألتقى أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب ، بوفد من جوالي الجامعة ، وذلك عقب عودتهم من المعسكر التدريبي الدولي ببورسعيد والذي أقيم تحت شعار " معاً نحو مواطن عالمي" .

حيث أهدى الطلاب درع تكريم جامعة بورسعيد لجوالي وجوالات جامعة عين شمس، إعتزازاً بالتؤامة والتعاون المثمر بين الجامعتين طوال فترة انعقاد المعسكر التدريبي والذي استمرت فاعلياته في الفترة من ١٥ إلى ١٩ من ديسمبر ٢٠٢١.

جاء ذلك بحضور أ.د. تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و أ. أسماء خاطر مدير إدارة الجوالة بالجامعة.

هذا وقد هنأ الطلاب أ.د. عبد الفتاح سعود بمناسبة العام الميلادي الجديد ، مؤكدين استمرارهم في تشريف ورفع اسم جامعة عين شمس بكافة المحافل والفاعليات محلياً وعربياً وعالمياً.

ومن جانبه أعرب أ.د. عبد الفتاح سعود عن فخره بالأداء المشرف والمتميز لجوالة الجامعة و لطلاب الجامعة بوجه عام في مختلف الأنشطة ، مؤكداً أن الجامعة لا تألو جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي لأبنائها الطلاب.

