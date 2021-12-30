عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مكتبة ثقافية متنوعة بكل غرفة لطلاب المدن الجامعية بجامعة القاهرة.. تقاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

‎أعلنت جامعة القاهرة عن إنشاء مكتبة صغيرة بكل غرفة من غرف المدينة الجامعية تضم مجموعة متنوعة من الكتب الثقافية والفكرية والإصدارات الإعلامية الوطنية المتعددة من أجل توسيع دائرة الاطلاع أمام الطلاب ومساعدتهم للانفتاح على الآراء المختلفة، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي.

‎وذلك لحث الشباب على أهمية القراءة الحرة لما تمثله من قوة في أي مجتمع من المجتمعات، فالأمم القوية تقوم على كواهل شبابها المتسلحين بقوة العلم والمعرفة، مشيرًا إلى أن القراءة تزيد من فهم الشباب لواقعهم وتساعدهم علي تجاوز الصعوبات وتساهم بدرجة كبيرة في صقل شخصيتهم والارتقاء بطريقة تفكيرهم.
 

شاهد.. الخشت يهدى درع جامعة القاهرة ل أسامة الأزهري


‎وكانت قد أطلقت جامعة القاهرة منذ 3 سنوات مشروعًا لتطوير العقل المصري بالغ الأهمية من أجل خلق جيل قادر على التفكير بطريقة علمية وعقلانية، والقضاء على طرق التفكير القديمة ومواجهة الفكر المتطرف، لتصبح طريقة التفكير لدي الطلاب طريقة علمية نقدية.

‎جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أطلق منذ عامين مبادرة "خذ كتابًا وضع كتابًا" والتي تهدف إلى تشجيع الطلاب على الاطلاع على المصادر المختلفة للمعلومات، وتنمية الوعي الثقافي لديهم، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي من خلال آلية جديدة لتبادل الكتب دون نفقات وتسمح للجميع بتبادل المعرفة بشكل مُبسط، كما تقوم الجامعة بتوزيع مجموعة من مؤلفات كبار الكتاب مجانًا على الطلاب على سبيل الاقتناء وليس الاستعارة، بهدف تشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع على الكتب والإصدارات الإعلامية الوطنية المختلفة وتثقيف أنفسهم في إطار المبادرة الرئاسية لإعادة بناء الإنسان ومشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وتغيير طرق التفكير لدى الطلاب، وتطبيقًا للمبادئ التي نصت عليها وثيقة الجامعة للثقافة والتنوير التي تم إطلاقها أغسطس ٢٠١٧.

ترشيحاتنا

أخبار العالم| الملك سلمان يدين سلوك إيران في المنطقة وتحرك عسكري أمريكي في أوكرانيا استعدادا للغزو الروسي

يستعد للخطوبة قريبا.. أول صور لخطيبة محمد رشاد المرتقبة

أذكار الصباح كاملة.. رددها قبل شروق الشمس تكن في معية الله حتى المساء

مواعيد مباريات اليوم الخميس 30- 12 - 2021 والقنوات الناقلة

الأمم المتحدة تدعو إلى مشاورات واسعة لإنجاح الانتخابات الليبية

إبراهيم سعيد يكشف سبب استبعاد أفشة من المنتخب.. ويؤكد: مصطفى فتحي يستحق الخروج من القائمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة| الموت يفجع المطرب الشعبي محمود الليثي

لاضطراب الطقس .. تعطيل الدراسة بـ مطروح غدا

التموين: استكمال بيانات أفراد البطاقات إجباريًا .. والمساءلة والحذف للممتنع

طقس سيئ.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظتين .. تعرف عليهما

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

عشان ترجع للساحة الفنية|حلمي بكر يفجر مفاجأة بشأن طلاق شيرين وحسام حبيب

جنيهان.. زيادة سعر السكر التمويني لـ 10.5 جنيه اعتبارا من يناير 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

من قصة حب مشتعلة لانفصال مفاجئ.. رحلة أحمد الفيشاوي وندى الكامل الزوجية

مؤشرات تكشف صدق نواياه.. متى سيعتزل تامر حسني الغناء؟

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

فيديو

كشف حقيقة مصنع الجبن بالمنوفية .. وتحرك برلماني بعد واقعة "المعجون".. فيديو

فيديو جراف.. طقس أوروبي .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة في مصر

نجوم تخلصوا من حياتهم في2021.. شقيق رامي صبري أبرزهم.. فيديو

22 مبادرة و100مليار جنيه.. صحة المصريين في عيون الرئيس ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

اﻟﻤﺰﻳﺪ