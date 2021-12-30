مكتبة ثقافية متنوعة بكل غرفة لطلاب المدن الجامعية بجامعة القاهرة.. تقاصيل

‎أعلنت جامعة القاهرة عن إنشاء مكتبة صغيرة بكل غرفة من غرف المدينة الجامعية تضم مجموعة متنوعة من الكتب الثقافية والفكرية والإصدارات الإعلامية الوطنية المتعددة من أجل توسيع دائرة الاطلاع أمام الطلاب ومساعدتهم للانفتاح على الآراء المختلفة، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي.



‎وذلك لحث الشباب على أهمية القراءة الحرة لما تمثله من قوة في أي مجتمع من المجتمعات، فالأمم القوية تقوم على كواهل شبابها المتسلحين بقوة العلم والمعرفة، مشيرًا إلى أن القراءة تزيد من فهم الشباب لواقعهم وتساعدهم علي تجاوز الصعوبات وتساهم بدرجة كبيرة في صقل شخصيتهم والارتقاء بطريقة تفكيرهم.





‎وكانت قد أطلقت جامعة القاهرة منذ 3 سنوات مشروعًا لتطوير العقل المصري بالغ الأهمية من أجل خلق جيل قادر على التفكير بطريقة علمية وعقلانية، والقضاء على طرق التفكير القديمة ومواجهة الفكر المتطرف، لتصبح طريقة التفكير لدي الطلاب طريقة علمية نقدية.

‎جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أطلق منذ عامين مبادرة "خذ كتابًا وضع كتابًا" والتي تهدف إلى تشجيع الطلاب على الاطلاع على المصادر المختلفة للمعلومات، وتنمية الوعي الثقافي لديهم، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي من خلال آلية جديدة لتبادل الكتب دون نفقات وتسمح للجميع بتبادل المعرفة بشكل مُبسط، كما تقوم الجامعة بتوزيع مجموعة من مؤلفات كبار الكتاب مجانًا على الطلاب على سبيل الاقتناء وليس الاستعارة، بهدف تشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع على الكتب والإصدارات الإعلامية الوطنية المختلفة وتثقيف أنفسهم في إطار المبادرة الرئاسية لإعادة بناء الإنسان ومشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وتغيير طرق التفكير لدى الطلاب، وتطبيقًا للمبادئ التي نصت عليها وثيقة الجامعة للثقافة والتنوير التي تم إطلاقها أغسطس ٢٠١٧.