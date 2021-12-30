من الصعب تجاهل ورم الضرس سواء كان حادًا ومفاجئًا أو باهتًا ومستمرًا ، حيث يحدث ورم الضرس أو ألم الأسنان عندما يتهيج العصب الموجود في جذر السن أو المحيط بالسن، تعد عدوى الأسنان أو التسوس أو الإصابة أو فقدان السن من أكثر أسباب ورم الضرس شيوعًا.

قد يحدث ورم الضرس بعد قلع السن، ينشأ الألم أحيانًا من مناطق أخرى وينتشر في الفك ، وبالتالي يبدو أنه ألم في الأسنان، تشمل المناطق الأكثر شيوعًا مفصل الفك (المفصل الصدغي الفكي أو المفصل الفكي الصدغي) وآلام الأذن والجيوب الأنفية وحتى مشاكل القلب العرضية.

يمكن أن تساهم البكتيريا التي تنمو داخل فمك في الإصابة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان ، وكلاهما يمكن أن يسبب ورم الضرس في كثير من الأحيان ، لا تؤدي أمراض اللثة إلى أي ألم.

يمكنك منع معظم مشاكل الأسنان عن طريق استخدام الخيط ، وتنظيف الأسنان بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد ، وتنظيف أسنانك بشكل احترافي مرتين في السنة، قد يقوم طبيب الأسنان بوضع مواد مانعة للتسرب وفلورايد ، والتي تعتبر ذات أهمية خاصة لأسنان الأطفال، وفقا لما نشره موقع webmd.

علاج ورم الضرس والخد في المنزل

-يمكن استخدام مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين، خذها وفقًا للإرشادات الموجودة على العبوة أثناء ترتيب موعد مع طبيب الأسنان.

-تجنب الأطعمة شديدة البرودة أو الساخنة لأنها قد تزيد الألم سوءًا.

-قد تشعر بالراحة من العض على كرة قطنية منقوعة في زيت القرنفل، يمكنك الحصول على زيت القرنفل من معظم الصيدليات.

-يمكن لمعاجين الأسنان الخاصة أن تجعل أسنانك أقل حساسية، ويمكنك عكس أمراض اللثة المبكرة عند تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بشكل صحيح.

لألم الفك:

- قد يكون الأسبرين مفيدًا لمشاكل مفصل الفك عند البالغين.

- يجب استخدام الأسيتامينوفين (وليس الأسبرين) للأطفال والمراهقين.

-إذا حدث الألم في كل مرة تفتح فيها فمك على نطاق واسع ، فقد يكون المفصل الصدغي الفكي (TMJ) هو مصدر الألم قد يؤدي التثاؤب أو تناول قضمة كبيرة من الطعام إلى تفاقم الألم. سيساعدك موعد مع طبيبك أو طبيب الأسنان في معرفة السبب.