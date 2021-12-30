عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة الأزهري يقدم التهنئة لجميع الأشقاء المسيحيين

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قدم الشيخ أسامة الأزهري، التهنئة لجميع الأشقاء المسيحيين بالعام الجديد وأكد أن يوم ميلاد سيدنا عيسى فهو يوم معظم. 

وأضاف خلال برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن : ربنا يحفظ مصر وشعبها، وجيشها ورئيسها".

ولفت إلى أنه لا يليق بنا و بمصر و بلد الأزهر، أن يتم الحديث فى هل يجوز تقديم التهنئة لـ الأشقاء المسحيين أم لا، مؤكدًا أن هذا الأمر يجب أن يغلق.

وأشار إلى أن التهنئة لـ الأشقاء المسيحيين، تحولت لـ أمر اجتماعي، و عدم القيام به يؤدى لـ هدم الالفة والاحترام المتبادل و المشاركة المجتمعية.

 

 

 

الاشقاء المسيحيين أسامة الأزهري رامي رضوان

ترشيحاتنا

شقيقة زوجته.. القبض على بطل فيديو سحل سيدة أمام أبنائها في الوراق

كبير المفاوضين الإيرانيين: المحادثات النووية تسير بصورة جيدة

ادعوله بالرحمة| الموت يفجع المطرب الشعبي محمود الليثي

فاوتشي: البيانات تشير إلى أن أوميكرون أقل خطورة من دلتا

رب دعوة في جوف الليل.. 3 كلمات لا ترد للرزق

تهديد خطير لـ أندرويد يستهدف الملايين من مستخدمي سامسونج جلاكسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاضطراب الطقس .. تعطيل الدراسة بـ مطروح غدا

التموين: استكمال بيانات أفراد البطاقات إجباريًا .. والمساءلة والحذف للممتنع

طقس سيئ.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظتين .. تعرف عليهما

عشان ترجع للساحة الفنية|حلمي بكر يفجر مفاجأة بشأن طلاق شيرين وحسام حبيب

هبلّغ عنّك.. شاب فيومي يطلّق زوجته الإيطالية في بث مباشر على فيسبوك

جنيهان.. زيادة سعر السكر التمويني لـ 10.5 جنيه اعتبارا من يناير 2022

سيول ورفع حالة طوارئ.. تحذيرات جديدة بشأن حالة الجو يومي الخميس والجمعة.. فيديو

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

من قصة حب مشتعلة لانفصال مفاجئ.. رحلة أحمد الفيشاوي وندى الكامل الزوجية

مؤشرات تكشف صدق نواياه.. متى سيعتزل تامر حسني الغناء؟

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

فيديو

كشف حقيقة مصنع الجبن بالمنوفية .. وتحرك برلماني بعد واقعة "المعجون".. فيديو

فيديو جراف.. طقس أوروبي .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة في مصر

نجوم تخلصوا من حياتهم في2021.. شقيق رامي صبري أبرزهم.. فيديو

22 مبادرة و100مليار جنيه.. صحة المصريين في عيون الرئيس ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

اﻟﻤﺰﻳﺪ