أسامة الأزهري يقدم التهنئة لجميع الأشقاء المسيحيين

قدم الشيخ أسامة الأزهري، التهنئة لجميع الأشقاء المسيحيين بالعام الجديد وأكد أن يوم ميلاد سيدنا عيسى فهو يوم معظم.

وأضاف خلال برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن : ربنا يحفظ مصر وشعبها، وجيشها ورئيسها".

ولفت إلى أنه لا يليق بنا و بمصر و بلد الأزهر، أن يتم الحديث فى هل يجوز تقديم التهنئة لـ الأشقاء المسحيين أم لا، مؤكدًا أن هذا الأمر يجب أن يغلق.

وأشار إلى أن التهنئة لـ الأشقاء المسيحيين، تحولت لـ أمر اجتماعي، و عدم القيام به يؤدى لـ هدم الالفة والاحترام المتبادل و المشاركة المجتمعية.