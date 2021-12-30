السوشيال ميديا.. مصطفى فتحي يوجه رسالة لمنتخب مصر.. وبهاء سلطان يتصدر تريند تويتر

رصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
بوسي شلبي تنشر فيديو من عيد ميلاد أشرف زكي.. شاهد
كل التوفيق.. محمد عواد يدعم منتخب مصر
عقب استبعاده من القائمة.. مصطفى فتحي يوجه رسالة لمنتخب مصر
إيمي سمير غانم تنشر فيديو قديما لوالديها.. وتعلق: أغلى حاجة في حياتي
2022.. تعرف على أمنيات واحتفال نجوم الوسط الفني بالعام الجديد
بكاب ونظارة.. أحمد حلمي للمتابعين: تفتكروا إيه أكتر حاجة بحبها جوه الصورة؟
شاهد.. أحمد العوضي يستعرض لياقته في المصارعة.. فيديو
بهاء سلطان يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: رجع يدلعنا
بالفرو.. مايا دياب تشوق المتابعين لحفل رأس السنة بدبي