أسعار النفط ترتفع مع تواصل صعود الطلب على الوقود رغم أوميكرون

ارتفعت أسعار النفط الخميس 30 ديسمبر، مواصلة مكاسبها المتتالية المستمرة منذ أيام، مدعومة ببيانات تظهر أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعا على الرغم من تزايد حالات الإصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وتحاول حكومات في أنحاء العالم الحد من تأثير الأرقام القياسية للإصابات الجديدة بكوفيد-19 على النمو الاقتصادي من خلال تخفيف القواعد الخاصة بالاختبارات وتضييق نطاق العزل لتستهدف فقط من كانوا على تواصل وثيق مع حالات إيجابية.

أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 79.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 4:43 بتوقيت غرينتش، مرتفعة لليوم الرابع على التوالي.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.3% إلى 76.79 دولار للبرميل في سابع جلسة على التوالي من المكاسب.



بيانات إدارة معلومات الطاقة

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء انخفاض مخزونات النفط الخام 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر، وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة في المخزون، مما يشير إلى أن الطلب لا يزال قويا.