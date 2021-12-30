الاكتئاب هو حالة صحية عقلية يمكن أن تؤثر على السلوك والمزاج والصحة العامة. يتميز المصاب بها بالحزن الشديد واليأس والاهتمام بالأشياء، ولكن الاكتئاب لدى المراهقين؟كيف يتم علاجه.

كيف يتم علاج الاكتئاب عند المراهقين؟

وفقا لما نشره موقع هيلثي تشمل العلاجات المختلفة المتاحة للاكتئاب حسب عمر المراهق



العلاج السلوكي المعرفي (CBT): هو شكل من أشكال العلاج النفسي حيث يساعد المعالج المراهق المكتئب على التغلب على الأفكار والسلوكيات السلبية من خلال التحدث عن الموضوعات المسببة للضغط والتركيز عليها .

العلاج الأسري: يركز فقط على دعم الأسرة. يمكن للأسرة أن تساعد المراهق المكتئب من خلال الكلمات الإيجابية والتشجيع لتعزيز ثقته بنفسه وجعله يشعر بالحب والاعتزاز. من المرجح أن ينفتح المراهقون على مصدر موثوق ؛ وبالتالي ، فإن دعم الأسرة مهم للغاية في التعامل مع الاكتئاب.

العلاج الشخصي: يركز هذا العلاج على إصلاح العلاقات المحطمة مع العائلة والأصدقاء.

الأدوية: مضاد الاكتئاب هو دواء شائع للاكتئاب ، اعتمادًا على مدى انتشاره. يمكن أن يخفف بعض أعراض الاكتئاب ويوصى به غالبًا مع العلاج النفسي. يمكن أيضًا وصف الأدوية النفسية اعتمادًا على الأعراض.

المدرسة: يمكن أن تساعد جلسات العلاج مع مستشار المدرسة أو أخصائي علم النفس في المدرسة في التركيز والتغلب على الأفكار والمشاعر السلبية والمقلقة.