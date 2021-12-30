للوقاية من الخؤف.. 5 إجراءات تحميك من هذا المرض

مرض الزهايمر مرض مدمر يصيب أكثر من 27 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، كما إنه الشكل الأكثر انتشارًا للخرف ، وهو فقدان القدرة الإدراكية، تشمل أعراض مرض الزهايمر الارتباك وفقدان الذاكرة على المدى القصير وتقلبات المزاج وصعوبة استخدام اللغة. و

في نهاية المطاف ، يتضرر الدماغ بشدة مما يؤدي إلى ضعف وظائف الجسم ، مما يؤدي إلى الوفاة، تحدث الوفاة عادة في غضون عشر سنوات من الإصابة بالمرض.

وهناك العديد من العادات الصحية التي يمكن القيام بها لمنع الإصابة بمرض الزهايمر، وزعمت دراسة، أجراها مؤخرا باحثون من جامعة كاليفورنيا، أن المشي اليومي أو ركوب الدراجة في سن الشيخوخة قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وأيضا

أكل السمك

للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر ، تأكد من تناول الكثير من الأسماك ، ثبت أن أحماض أوميغا 3 الدهنية في الأسماك تبطئ من تطور المرض، حمض الدوكوساهيكسانويك هو أحد الأشكال الثلاثة الرئيسية لأحماض أوميغا 3

العب سودوكو

أظهرت دراسة حديثة نُشرت في دورية Archives of Neurology وجود علاقة بين الحفاظ على نشاط عقلك وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، نظرت الدراسة في الأشخاص طوال حياتهم ، واختبرت عوامل الخطر لمرض الزهايمر أثناء تحليل أنشطة تحفيز الدماغ

اشرب عصير

وجدت دراسة تبحث في أشخاص من سياتل أن شرب العصير قد يمنع مرض الزهايمر

لعب ألعاب الفيديو

تعد ممارسة الألعاب أكثر من مجرد نشاط ممتع ، بل يمكنها أيضًا الحفاظ على عقلك حادًا ، توفر ألعاب الفيديو تحفيزًا ذهنيًا أكثر من قراءة كتاب، حاول العثور على الألعاب التي تتطلب مجموعة متنوعة من العمليات العقلية - الألغاز والاستراتيجية ولعب الأدوار هي أنشطة ألعاب فيديو

كما يجب الحصول على اللقاحات الهامة، وتناول الطعام بشكل صحي من ضروريات الوقاية من مرض الزهايمر