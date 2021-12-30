لقاح كورونا كان أحد نجوم 2021..أحمد مجدي: العالم لن ينجو بدونه.. فيديو

قال الإعلامي أحمد مجدي، إن لقاح كورونا هو أحد نجوم هذا العالم، مؤكدا أنه أصبح الحديث عن جرعة ثالثة ورابعة في بعض الدول.

وأضاف أحمد مجدي، خلال تقديمه برنامج “بدون حظر”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه تم إعطاء أكثر من 6 مليارات جرعة حول العالم وهناك دول قامت بتطعيم 67% من سكانها.

وتابع أحمد مجدي، أن متحور أوميكرون اجتاح دول العالم، مؤكدا أن العلماء على أمل أنه سيتم الانتهاء من كورونا في عام 2022 .

وأشار مقدم برنامج “بدون حظر” إلى أن متحور أوميكرون يعد الأضعف في سلالات كورونا، وذلك وفقا لما أكدته التقارير العلمية.

الحصول على اللقاح

وأكد مقدم برنامج “بدون حظر”، أنه لازم على المواطن الحصول على اللقاح والدولة موفراه بالمجان، مشيرا إلى أنه لن ننجو بدون اللقاح.