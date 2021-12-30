رئيس جامعة الأقصر يشهد توقيع عقود 13 مشروعا ناشئا

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، فعاليات توقيع مؤسسة إنرووت للتنمية، اليوم الخميس، عقودا مع 13 مشروعا ناشئا من محافظتي الأقصر وقنا للانضمام لحاضنة أعمال مشروع مسار بجامعة الأقصر بحضور الدكتور هاني السلاموني، رئيس قطاع المشروعات في انرووت للتنمية، والأستاذ الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة.



وقال يوسف هشام مسئول المشروع في الأقصر إن برنامج الاحتضان لهذه المشروعات الذي سينطلق في يناير 2022 ويستمر 6 أشهر، هو المرحلة الثالثة من المشروع بعد مرحلتي التدريب التعريفي والمعسكر المكثف "إبدأ حلمك". مضيفا أن رواد الأعمال من الشباب سيستفيدون من برنامج الدعم الفني والتدريبات وفعاليات التشبيك والاستشارات والزيارات الميدانية والتدريبات المتخصصة التي تقدمها الحاضنة.

وأضاف هشام، أن المشروعات التي سيتم احتضانها تتنوع بين قطاعات الأعمال الزراعية وإدارة المخلفات والصناعات الإبداعية وتقدم حلولا لسد الفجوات في السوق المحلي واستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة.

وأشار الدكتور هاني السلاموني، رئيس قطاع المشروعات في إنرووت للتنمية، إلى أن مشروع مسار يتماشى مع توصيات منتدى شباب العالم 2018 لتدريب 10 آلاف شاب مصري وأفريقي على ريادة الأعمال وتأسيس مشروعات ناشئة في مصر وأفريقيا بحيث تصبح مصر مركزا إقليميا للابتكار وريادة الأعمال في القارة بما يساهم في النمو الاقتصادي ويرفع من الإنتاج المحلي لمصر وأفريقيا".

من جانبه هنأ رئيس جامعة الأقصر، أصحاب المشروعات الفائزة، معبرا عن سعادته بما حقتته حاضنة أعمال مسار من تدريب لشباب المحافظة على ريادة الأعمال وصولا إلى توقيع عقود 13 مشروعا ناشئا، مطالبا أصحاب المشروعات باستثمار الفرصة وتحقيق أكبر استفادة في ظل اهتمام الدكتور هاني السلاموني بمحافظة الأقصر بشكل خاص.



يذكر أن مشروع مسار لريادة الأعمال صممه خبراء إنرووت للتنمية بهدف تعزيز قطاع المشروعات الناشئة وربطها بالأسواق وسلاسل القيمة، والتوعية بريادة الاعمال، وتنسيق الجهود المبذولة في مجتمع ريادة الأعمال في صعيد مصر اتساقا مع رؤية مصر 2030.

IMG-20211230-WA0060

IMG-20211230-WA0063

IMG-20211230-WA0067

IMG-20211230-WA0066

IMG-20211230-WA0061

IMG-20211230-WA0064

IMG-20211230-WA0062