مجدي يعقوب يتغزل في أسوان ويكشف سر إقامة مركز القلب بها

قال الدكتور مجدى يعقوب، الجراح العالمي، إنه يحب أسوان وأهلها لذلك اختار أن يكون مركز القلب فيها.

وأضاف مجدى يعقوب، خلال حوار خاص مع الدكتورة درية شرف الدين، على القناة الأولى : بحب الناس بتوع أسوان، فأسوان تمثل جزء كبير من حياتى.

وتابع مجدي يعقوب، بحب الأطفال خاصة الأطفال الذين لديهم أمراض أشعر أنهم مهملين ولا يأخذون ما يستحقونه من ناحية الرعاية الكاملة وبعضهم مصابون بأمراض تصلب الشرايين وأشياء كثيرة وليس فقط الأطفال.

واستطرد مجدى يعقوب: قلت وأنا في أمريكا يوم من الأيام هروح أسوان ، فجمال أسوان جمال غير معقول، فهي أجمل مكان في العالم وليس فقط في مصر ، ولست أنا من أقول ذلك فالسياح يأتون أسوان لأنها افضل مكان في العالم من أجل المنازل والنيل يعطى الحياة مثلما كان يقول قدماء المصريين فمصر هبة النيل.

