أسلوب روسي جديد.. نظام اختبار لفيروس كورونا من الأنف

أعلن ألكسندر غينسبورغ رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية أن مركزه يخطط لتشكيل بضع مجموعات من المتطوعين المطعّمين وغير المطعمين لاختبار اللقاح الأنفي الروسي الجديد ضد كورونا، فيما سيبدأ تشكيل مجموعات المتطوعين يوم 15 يناير المقبل.



وحسبما نشرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، كشف غينسبورغ أن اختبار اللقاح سيبدأ فور تشكيل مجموعات المتطوعين.

مبينا أن هناك مجموعات تضم الأشخاص الذين تلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا ومجموعات لم تتلق أي لقاح. مشيرا إلى أنه سيكون من الصعب تشكيل مجموعة من المتطوعين لم يتلقوا لقاحا ولم يصبهم فيروس كورونا إلى الآن.



وذكر رئيس "غاماليا" أنه علاوة على ذلك ستتم في إطار تلك الدراسات تجربة نظام اختبار الأجسام المضادة بعد تلقي اللقاح الأنفي مباشرة، قائلا "إن نظام الاختبار هذا جاهز لكنه سيخضع للاختبار بعد تطعيم المتطوعين بأسبوعين أو 3 أسابيع".



جدير بالذكر، أن وزارة الصحة الروسية منحت بأكتوبر الماضي مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية ترخيصا بإجراء مرحلة ثانية من الاختبارات السريرية للقاح الأنفي على شكل بخاخ.

لكن غينسبورغ أشار سابقا إلى أنه لا يلغي ضرورة تلقي اللقاح العادي ضد فيروس كورونا، وأنه مكمل له لضمان حاجز آخر أمام العدوى، حيث يتميز بكونه يشكل مناعة محلية في البلعوم ويمنع الفيروس من التوغل داخل الجسم.