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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كوكا يحتفل بهدفه في كأس تركيا وتأهل قوينا لدور الـ 16

أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا

احتفل أحمد حسن كوكا المحترف المصري ضمن صفوف فريق قونيا سبور التركي، بعد تسجيله هدفا فى مرمي منافسه عمراني سبور، وقاد فريقه إلى التأهل لدور الـ 16 من مسابقة كأس تركيا 2021/2022 .

وحقق فريق قونيا سبور التركي الفوز بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التى جمعتهما ضمن دور الـ 32 من بطولة كأس تركيا . 

وسجل كوكا الهدف الثانى لفريقه قونيا سبور بعدما أحرز زميله كونراد ميشالاك الهدف الاول في الدقيقة 49 من عمر المباراة.  

وكتب كوكا فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”: "أفضل طريقة لإنهاء هذا العام بفوز وهدف".

جدير بالذكر أن أحمد حسن كوكا تم استبعاده من قائمة منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

احمد حسن كوكا كأس تركيا كوكا فريق قونيا سبور التركي منتخب مصر

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