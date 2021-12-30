نوستالجيا| وحش الشيفروليه .. أشهر سيارة أمريكية "كابريس"

تمكنت شركة شيفروليه ان تحقق سمعة طيبة داخل الاسواق العالمية للسيارات، عبر باقة من الموديلات المتنوعة، إلى جانب التقنيات الخاصة بكل نسخة، ويرجع تاريخ تأسيس الشركة الامريكية للعام 1911، حينما تخذت مدينة ديترويت في ولاية ميتشيجان.

بينما انطلقت شركة شيفروليه على يد الثنائي لويس شيفروليه وويليام ديورانت، ومن من بعد هذا التاريخ انطلقت العديد من الافكار الرائدة في عالم السيارات، ومن بينهم النسخة الفريدة من نوعها وصاحبة هذا الموضوع وهي "شيفروليه كابريس".

انطلق الجيل الاول من الايقونة الامريكية كابريس بداية من العام 1966 لتتبعها اصدارات مبهرة تحمل الاسم التاريخي لتلك الايقونة المميزة، والتي استعان بها الكثير من رؤساء الدول والشخصيات الهامة خلال تلك الفترة، حيث تمتعت السيارة بالعديد من المقاومات جعلتها بالفعل درة فريدة في عالم السيارات.

وحش الشيفروليه .. اشهر سيارة امريكية "كابريس"

تمتعت السيارة شيفروليه كابريس باطلالة خاطفة للانظار، من خلال التصميم الخارجي الذي تمتع بمقدمة بارزة وطولية الشكل، مع مفهوم رباعي الابواب، واخر ثنائي فقط، إلى جانب عجلات ذات جنوط كلاسيكية المظهر، بالاضافة إلى واجهة امامية بمصابيح ثنائية الاداء تتوسطها شبكة لامعة فضية اللون، تتخذ استراتيجية المقاطع الهوائية المتعددة.

وجاءت محركات السيارة لتشمل رحلة كبيرة من التطور، حيث دعمت بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 425 حصانا، ناقل حركة أوتوماتيكي وناقل حركة قياسي عبارة عن دليل ثلاثي السرعات Synchro-Mesh مثبت على عمود التوجيه، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة 337 حصانا و 245 حصانا.

وحصلت السيارة شيفروليه كابريس على مقصورة داخلية فخمة وتتسم بالرحابة الشديدة، نسبة إلى تصميمها الخارجي، كما دعمت السيارة بكاسيت شرايط ونظام صوتي، بالاضافة إلى نوافذ كبيرة، ومساحة تخزين خلفية شاهقة، بينما جاءت السيارة بسرعة قصوى تتراوح بين 225 و 260 كيلومتر في الساعة.