رئيس جامعة جنوب الوادي يبحث سبل التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

استقبل الدكتور يوسف غرباوى ، رئيس جامعة جنوب الوادى، وفداً من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لبحث سبل التعاون بين الجامعة ومعهد iti بما يخدم الطلاب و يحقق رؤية الدولة فى مجال علوم المستقبل.
ضم وفد وزارة الاتصالات ، كل من : الدكتورة هبه صالح ، مدير معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات ، و المهندس أيمن عياد ، مدير فرع iti بأسيوط، و المهندس أحمد صلاح، مدير فرع iti قنا ، والمهندس حسام محمد ، مستشار وزير الاتصالات للعلاقات العامة، و بحضور الدكتور محمد عمران، المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، والمهندس محمود عبد الخالق، مدير تدريب الفرع بقنا .
تناول اللقاء عرض أنشطة معهد iti فى جامعة جنوب الوادى، و مقترحات حول تطوير الخدمات والبرامج والدورات التدريبية التى يقدمها المعهد، كما تناول اللقاء سبل التعاون بين الجامعة و مختلف وحدات مركز الإبداع التكنولوجى بالجامعة.
وأشاد رئيس الجامعة ، بما يقدمه المركز من خدمات متميزة لطلاب الجامعة، و أنه يمثل إضافة مميزة لشباب الجامعة وساهم فعلياً في صقل المهارات التكنولوجية للشباب وكذلك تنمية مهارات الإبداع وريادة الأعمال لهم.
و أشار غرباوى ، إلى أن المركز يقدم خدمات متكاملة لشباب الجامعة تربط بين المهارات التكنولوجية لمهن المستقبل في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مهارات العمل الحر، مهارات الإبداع و ريادة الأعمال.