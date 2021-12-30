رئيس جامعة جنوب الوادي يبحث سبل التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

استقبل الدكتور يوسف غرباوى ، رئيس جامعة جنوب الوادى، وفداً من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لبحث سبل التعاون بين الجامعة ومعهد iti بما يخدم الطلاب و يحقق رؤية الدولة فى مجال علوم المستقبل.



ضم وفد وزارة الاتصالات ، كل من : الدكتورة هبه صالح ، مدير معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات ، و المهندس أيمن عياد ، مدير فرع iti بأسيوط، و المهندس أحمد صلاح، مدير فرع iti قنا ، والمهندس حسام محمد ، مستشار وزير الاتصالات للعلاقات العامة، و بحضور الدكتور محمد عمران، المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، والمهندس محمود عبد الخالق، مدير تدريب الفرع بقنا .

تناول اللقاء عرض أنشطة معهد iti فى جامعة جنوب الوادى، و مقترحات حول تطوير الخدمات والبرامج والدورات التدريبية التى يقدمها المعهد، كما تناول اللقاء سبل التعاون بين الجامعة و مختلف وحدات مركز الإبداع التكنولوجى بالجامعة.



وأشاد رئيس الجامعة ، بما يقدمه المركز من خدمات متميزة لطلاب الجامعة، و أنه يمثل إضافة مميزة لشباب الجامعة وساهم فعلياً في صقل المهارات التكنولوجية للشباب وكذلك تنمية مهارات الإبداع وريادة الأعمال لهم.



و أشار غرباوى ، إلى أن المركز يقدم خدمات متكاملة لشباب الجامعة تربط بين المهارات التكنولوجية لمهن المستقبل في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مهارات العمل الحر، مهارات الإبداع و ريادة الأعمال.

وفد وزارة الاتصالات مع رئيس جامعة جنوب الوادى

وفد وزارة الاتصالات مع رئيس جامعة جنوب الوادى

وفد وزارة الاتصالات مع رئيس جامعة جنوب الوادى

وفد وزارة الاتصالات مع رئيس جامعة جنوب الوادى