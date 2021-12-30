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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تكريم الطلاب المشاركين فى الدورة الخامسة لإعداد المحكمين بحقوق جنوب الوادى

ختام دورة إعداد المحكمين
ختام دورة إعداد المحكمين بحقوق قنا

اختتم مركز التحكيم بكلية حقوق جامعة جنوب الوادى بـ قنا ، الدورة الخامسة لتأهيل و إعداد المحكمين، و التى أقيمت تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد رشدى، عميد الكلية.

 

وجرى توزيع شهادات الدورة على الطلاب المشاركين ، الذين اجتازوا الدورة الخامسة التمهيدية للتحكيم، بحضور كل من: الدكتور على باشا ، مدير مركز التحكيم، و الدكتور منتصر الهمامى والدكتور أحمد زكير ، و الدكتور عاطف الهوارى والدكتور عبد الله جاد الرب، و عبد الحميد العمده، مدرس مساعد، و مختار الدكرونى، مدرس مساعد ، و عمر مصطفى جعفر، معيد .

 

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و قال الدكتور محمد رشدى، عميد كلية الحقوق بقنا و رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم، إن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين يوفر للخريجين الدراية الكافية بالتحكيم على المستويين العلمى و العملى.


و أشار عميد كلية الحقوق بقنا ، إلى أهمية التأهيل والإعداد للمحكم، والإلمام بكافة الجوانب الإجرائية والعملية، نظراً لطبيعة قضايا التحكيم ، لافتاً إلى أن الدورة الخامسة تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر من خلال برنامج علمى وتدريبى عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطوّر الحاصل في الفكر القانونى التحكيمى.

 

جدير بالذكر ، تهدف دورات مركز التحكيم  إلى زيادة الوعي القانونى للمشتركين في هذه الدورة ، و الوصول بهم إلى مستوى متميز يستطيعون من خلاله المنافسة فى سوق العمل.


 

ختام دورة إعداد المحكمين بحقوق قنا

 

ختام دورة إعداد المحكمين بحقوق قنا
جامعه جنوب الوادي مركز التحكيم قنا الجامعة حقوق كلية

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