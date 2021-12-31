«وآدي الشعر قصيناه».. مي عز الدين تظهر بنيو لوك جديد

نشرت الفنانة مي عز الدين صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انسجرام”.

وظهرت مي عز الدين بتسريحة شعر جديدة، مرتدية بلوفر باللون الأبيض، وعلقت مي عز الدين علي الصورة كاتبة: “وآدي الشعر قصيناه، يا رب مندمش كالعادة في خلال يومين بالكتير”.

حلت الفنانة مي عز الدين، فى حوار سابق ببرنامج من تقديم الفنان شريف منير، المذاع عبر فضائية "دريم زمان".

وشرحت "عز الدين"، تفاصيل عن خلافها مع منتج فيلم فرح، قائلة: "كان عندي مشكلة فى أفيش الفيلم، أولها أنه ركب وشي على جسم واحدة تانية، ومتصورتش فى الأفيش دا، والفيلم من إنتاج محمد نصر الدين".

وتابعت: "بعد ماخلصنا الفيلم سألت إذا كنا هنصور أفيش الفيلم، ولا هناخد صورة من الألبوم، وقالي لا هاخد من الألبومات، ولكن تخيلت بأن أى علاقة محترمة بين المنتج وبين الممثل أنه هيركب أفيش زى ماهو عايز من حاجات من الألبومات ويفرجك البروفة على الأقل".

وأشارت: "وفجأة فى ظرف اسبوع لقيت الأفيش فى الشارع وهو كان مختفي ومشوفتوش من غير مااعرف حتي موعد نزول الفيلم".