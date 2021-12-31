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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. تحذير من استخدام الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة

الألعاب النارية
الألعاب النارية

اصدرت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة، توصيات عامة للاحتفالات برأس السنة، فيما حذرت من استخدام الالعاب النارية في الاحتفالات.

وقال المتحدث باسم الوزارة العراقية الدكتور سيف البدر وفق وكالة الأنباء العراقية، إنه "في كل نهاية سنة تواجه الوزارة مشكلة الألعاب النارية التي تتسبب في تسجيل إصابات بعضها بسيطة واحياناً تكون شديدة وقد تؤدي الى الوفاة او فقدان العين او الانف او احد الاطراف".

وأشار المتحدث باسم الصحة العراقية إلى أن "الوزارة سجلت مثل هذه الاصابات في السنوات السابقة اثناء الاحتفالات خاصة في رأس السنة حيث يكثر استخدام هذه الالعاب الخطرة المخالفة للقوانين النافذة التي تمنع استخدام مثل هذه اللعاب وبالذات لدى الاطفال والمراهقين".

واضاف البدر أن "هذه الالعاب قد تؤدي الى اصابة غير مباشرة مثل حالات الحرائق في المنازل او السيارات فضلا عن التبعات التي ترافق هذه الاصابات التي ستبقى لسنوات ملازمة للمصابين خاصة الاطفال والمراهقين"، مبينا أن "هذه الالعاب تتسبب ايضا بالضغط على المؤسسات الصحية واستنزافها وخصوصا في ظروف مواجهة جائحة كورونا".

وشدد "على ضرورة الابتعاد عن تداول واستخدام الالعاب النارية لتجنب تسجيل الاصابات الخطرة كما حدث في السنوات الماضية فضلا عن التأكيد على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي خصوصا في المطاعم والنوادي والمولات والاهتمام بغسل وتعقيم اليدين فضلا عن تلقي اللقاحات"، مؤكدا ان "مؤسسات الوزارة تعمل في جميع الظروف حتى في الاعياد والمناسبات".

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