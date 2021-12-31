متخصص يحذر من الشخصيات التي تبحث عن سلبيات الآخرين.. فيديو

خصص برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي إم سي، فقرة خاصة بعنوان :" قبل السنة الجديدة كيف نتخلص من المشاعر السلبية ونخطط لتحقيق أهدافنا بطريقة أفضل؟".



قال الدكتور رأفت شحاتة أستاذ علم الإدارة والتنمية البشرية، إن التخلص من المشاعر السلبية، يحتاج لبعض الأشياء، منها أن يعلم كل شخص أن هناك 6 مشاعر لـ الإنسان 4 ونص منهم سلبيين، و 1 ونصف إيجابي.



وأضاف رأفت شحاتة خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر و رحمة خالد، أن كل شخص عليه أن يعمل على الشيء الإيجابي، ويتعامل مع السلبي، ولذلك كل شخص عليه أن يتقبل أخطاء الأخرين، وأن يضع كل إنسان مكان الأخر.



ولفت إلى أن هناك بعض الشخصيات تبحث عن سلبيات الآخرين، وهذا الشخص يعتبر مريض سيكوباتي، وهذا الشخص يكون سعيد عندما يتسبب فى عمل مشكلات للغير و لـ المجتمع.

وأشار إلى أنه لا يمكن التخلص من الشخصيات السلبية فى الحياة، ولكن من الممكن التعامل معهم بطريقة، تجعلهم يبعدون.



وأوضح أن الشخصية السيكوباتية تمتلك فكر مختلف، وأن أدولف هتلر يعتبر أكثر شخصية مصابة بهذا الأمر.



