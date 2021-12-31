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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

زواجي من صوفينار شائعة.. تصريحات مثيرة للمطرب محمود الليثي

صدى البلد

كشف المطرب الشعبي محمود الليثي عن العديد من أسرار حياتها الشخصية والفنية خلال استضافته في برنامج حبر سري على إحدى الفضائيات وأزاح الستار عن حقيقة زواجه بالراقصة صوفينار.

تصريحات المطرب محمود الليثي 

قال المطرب محمود الليثي، إن أكثر المطربين الشعبيين المقربين له ويداوم على الاستماع إليهم أحمد عدوية والراحل حسن الاسمر، قائلا: "اكتر مطرب شعبي بحبه أحمد عدوية وحسن الأسمر وهما بالنسبة لى علامة وعظماء في الطرب الشعبي".

 

وأضاف محمود الليثي،  في حواره في برنامج "حبر سري"  المذاع على قناة “القاهرة والناس”، قائلا:" بحب كريم محمود عبد العزيز وبحبه شخصيا قبل فنيا، وكمان محمد عادل إمام وليا اصدقاء كتير فى الوسط الفني، ولكن أكثر حد بأخذ راحتي معاه كريم محمود عبد العزيز".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

محمود الليثي صوفينار تصريحات محمود الليثي برنامج حبر سري

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