لمقاومة البرد.. طريقة عمل شوربة الحمص بالأرز

شوربة الحمص بالأرز من الأطباق الجانبية التي يمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل بالأخص في فصل الشتاء والأيام الباردة، فهي تساعدك على الشعور بالتدفئة.

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل شوربة الحمص بالأرز بأسهل الخطوات.

مقادير شوربة الحمص بالأرز



3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

بصلى بيضاء مفرومة

2 جزر شرائح

2 كرفس شرائح

5 فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة جنزبيل مبشور

ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة ملح

ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة فلفل أسود

زعتر

ثلاثة أرباع كوب أرز بسمتي

علبة حمص مسلوق

6 كوب مرقة خضروات

نصف كوب بسلة مجمدة

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملعقة كبيرة عصير ليمون



طريقة تحضير شوربة الحمص بالأرز



- يشوح البصل والثوم في الزيت

-ويضاف الكرفس والجنزبيل والزعتر والكركم ويشوح

- ويضاف الجزر ويشوح

- ثم تضاف البسلة

-ثم تضاف المرقة والأرز والحمص

-ثم البقدونس وعصير الليمون

-وتترك على النار حتى تمام طهي الأرز

-وتقدم ساخنة