أمطار غزيرة تضرب شوارع الجيزة .. فيديو وصور

شهدت شوارع محافظة الجيزة ، اليوم الجمعة ، سقوط أمطار ، ورصدت عدسة صدى البلد بالصور حالة الطقس السئ .

قال المهندس وليد عابدين المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك غرفة عمليات بدأت من أمس، ومستمرة لحين إشعار آخر من هيئة الأرصاد الجوية وأن هناك استعدادا للتغيرات الجوية التى تشهدها البلاد.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الأخبار، المذاع على قناة دي إم سي، أن هناك أمطارا خفيفة مستمرة على القاهرة والجيزة، وهناك تعاملات بشكل سريع.



ولفت إلى أن جميع المعدات منتشرة، وجميع العاملين فى الشوارع، وكذلك كل رئيس مجلس إدارة قطاع متواجد مع العمال.



وأشار إلى أنه تم تطهير شبكات الصرف، ورفع كفاءة المعدات والمحطات، ويتم تدريب الأفراد للتعامل مع المياه والتجمعات التى تنتج بسبب الأمطار.



وأوضح أن ما تتعرض له البلاد حاليًا ليس بجديد، وأن السنوات الأخيرة البلاد تشهد أمطارا، ويتم التعامل معها بشكل سريع.



ووجه رجاءً وطلبًا عاجلًا من المواطنين قائلا: "ياريت لما يكون فى أمطار نخفف استخدام المياه فى المنازل، لكى تستطيع شبكات الصرف استيعاب الأمطار، والجلوس فى البيت قدر الإمكان للتسهيل على العاملين".

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