خبير تعليم يكشف لـ «صدى البلد» أسباب نجاح التعليم عن بعد في مصر

دفع انتشار فيروس كورونا بالعديد من دول العالم الحكومات المختلفة لتطبيق منظومة التعليم عن بعد بشكل سريع سواء للتعليم الجامعي أو ما قبله، لضمان استمرار العملية التعليمية بصورة منتظمة وعدم تأثر الطلاب تعليميا بسبب هذه الجائحة، وهذا النجاح تحقق بفضل اصرار الوزارة على خطة تطوير الدراسة واعداد الكوادر اللازمة لذلك ، وأظهرت التجربة نجاح خطة الوزارة فى التعليم عن بعد بما يحقق طموحاتنا فى تطوير التعليم.

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربيوي، أن المشكلة الرئيسية التى تواجه العديد من الدول العربية خلال تطبيقها لمنظومة التعليم عن بعد، والمتمثلة في مرحلة التقييم للطالب من خلال الامتحانات الافتراضية، وقال: "مرحلة تقييم الطلاب هي الأصعب حتى الآن خلال تطبيق منظومة التعليم عن بعد، فالجميع لا يستطيع تقييم الطلاب من خلال اختبارات افتراضية لصعوبة تنفيذها وضمان سلامة مراقبة الطلاب بصورة محكمة، والكل يلجأ للاختبارات المباشرة".

وطالب الدكتور محمد فتح الله، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بضرورة السير خلال المرحلة المقبلة في طريق التعليم عن بعد والمباشر معا دون إلغاء دور إحدهما حتى يكتسب الطالب سواء الجامعي أو ما قبله جميع المميزات والجوانب الإيجابية التى تفرزها الطريقتان.

وأوضح الخبير التربوي، إن التعليم عن بعد؛ نجح في مصر نتيجة مراعاة الوقت وظروف الطالب والمعلم، مشيرًا إلى أن المعلم يلتقي بالطلاب في الوقت المتاح بالنسبة له وللطلاب ولا يوجد وقت محدد.

وأضاف "فتح الله" أن التعليم عن بعد يتيح فرصة التعليم في أي وقت، إلى جانب أنه يتيح فرص تعلم للعديد من الطلاب الذين يواجههم مشكلات في الحضور؛ حيث أنه يوجد منذ زمن بعيد ونعمل عليه بالويب والجروبات التعليمية، لكن لم يفعل تفعيلا حقيقيا ويثبت نجاحه إلا بعد فترة كورونا.