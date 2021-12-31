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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف في الصالون الثقافي بجامعة الأزهر للحديث عن الحداثة في الأدب|غدا

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

يستضيف الصالون الثقافي لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة في أولى جلساته، الدكتور محمد مختار جمعة،  وزير الأوقاف، غداً السبت.

حوار التراث والحداثة في الأدب

وينعقد موضوع جلسة الصالون: «حوار التراث والحداثة في الأدب في ضوء كتاب: مسيرة النقد الأدبي وقضاياه»، برعاية كريمة من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر.

 

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لا تشارك خبرا على صفحتك دون استوثاق

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد حذر من الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي مؤكدا على ضرورة عدم مشاركة أي خبر على صفحتك الشخصية دون ان تستوثق منه .

وأضاف جمعة في فيديو عبر الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف قائلا: أمسك لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان ، كم في المقابر قتيل لسانه كانت تهاب لقائه الشجعان .

وطالب وزير الأوقاف بضرورة الحفاظ على اللسان والكلمة وعدم الخوض في أعراض الناس ، قائلا:  لا تهرف بما لا تعرف ، ولا تتحدث بما لا علم لك به ، ولا تنقل شيء دون أن تتحقق منه ، ولا تشير شيئا على صفحتك ولا تشارك خبرا دون أن تستوثق منه ، فهذا هو ديننا وهذا هو إيماننا وسلوكنا. 

أولويات المرحلة الراهنة

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الخميس قبل الماضي، اجتماعًا مع نخبة من الأئمة بالمقر الجديد لوزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن هذا اليوم هو يوم من أيام التاريخ الشاهدة على عظمة الحضارة المصرية في جمهوريتها الجديدة . 

أكد وزير الأوقاف أن الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني أحد أهم أولويات الأوقاف في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف انطلقت في فضاء السوشيال ميديا من خلال استحداث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية على بوابة الأوقاف الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، وقنوات اليوتيوب.

ولفت إلى أنه قد تم تطوير موقع وزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين) وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا ، ومنصة الأوقاف العلمية، كما تم إطلاق عدد من الصفحات والمواقع والقنوات بهدف التواصل مع الجمهور والنشر الدعوي والتثقيف الإلكتروني، بلغت (٣١) صفحة وموقعًا وقناة لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها يُبث من خلالها كل ما هو جديد في الفكر الديني، إلى جانب أخبار الأوقاف والجهات التابعة لها.

اللغة العربية وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة حوار التراث والحداثة جامعة الأزهر أولويات المرحلة الراهنة العاصمة الإدارية الجديدة وزارة الأوقاف

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