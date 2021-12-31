تونس .. الإطاحة بعنصر إرهابي في عملية استباقية ناجحة

نجحت وزارة الداخلية التونسية عبر وحداتها المختصة للحرس الوطني، بالاشتراك مع القوات الخاصة للجيش الوطني، في إلقاء القبض على العنصر الإرهابي "رضا العمري" الشهير بـ"أبو عائشة" من كتيبة أجناد الخلافة الموالية لما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وبحسب بيان الداخلية التونسية؛ فقد تمت العملية إثر توفر معلومات لدى إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني مفادها أن المذكور يعتزم الإلتحاق بكتيبة عقبة بن نافع الموالية لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.

كما تولّت الوحدة المختصة للحرس الوطني التخطيط لعملية استباقية كبرى مشتركة مع وحدات الجيش الوطني تواصلت على مدى شهر وتم خلالها نصب العديد من الكمائن، أفضت إلى القبض على هذا الإرهابي على مقربة من جبل السيف بمعتمدية فوسانة وحجز سلاح نوع شطاير وعدد من المخازن وكمية من الذخيرة ولغم تقليدي الصنع.

وختمت الوزارة بيانها قائلة : والأبحاث لا تزال متواصلة بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.