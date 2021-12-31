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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتشار موسع لـ فرق الطوارئ بمطار القاهرة لمواجهة الطقس السيئ | صور

فرق الطوارئ بمطار
فرق الطوارئ بمطار القاهرة

يشهد مطار القاهرة الدولي، حالة طوارئ واستعدادات مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك بتوجيهات المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وإشراف المحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي. 

وجهزت سلطات مطار القاهرة الدولي، فرق طوارئ مدربة من شركة ميناء القاهرة الجوي، للتعامل مع هذه الأجواء، وتم تجهيز معدات الشفط لسحب تجمعات المياة من على أرض المهبط وأمام مباني الركاب وتحديدًا مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، وذلك تحت إشراف اللواء أشرف حافظ مدير مبنى الركاب.

وبالتزامع مع استعدادات الطقس السيئ، يجري مطار القاهرة الدولي، تنسيق كلي بين كافة الأجهزة العاملة بالمطار، وخاصة قطاعي العمليات والهندسي، حيث  يتم مراجعة جميع جاهزية المعدات على المهبط والتأكد من صلاحيتها للتعامل في الأوقات الطارئة، فضلا عن التنسيق مع أبراج المراقبة للتعامل مع الرحلات القادمة إلى المطار والمغادرة، بالإضافة إلى جاهزية جميع سيارات الإرشاد على المهبط لاستخدامها في أوقات الضباب الكثيف والرياح والأتربة حال حدوثها.

وتقوم أيضا سلطات مطار القاهرة، وفقا لتوجيهات قطاع العمليات بتجنيب جميع المعدات على المهبط وإعادة تنظيمها، لضمان عدم انزلاق أي منها في أوقات السيل والأمطار، فضلا عن التأكيد على جميع العاملين على المهبط من الالتزام بارتداء الجواكيت الفوسفورية لسهولة الرؤية في أوقات المطر الشديد والضباب الكثيف مع الحرص على ضرورة توفير واقي مطر لجميع العاملين بفرق الطوارئ العاملة في ظل هذه الاجواء لحمايتها من موجات المطر.

وبحسب ما أعلنته وزارة الطيران المدني، في بيان لها اليوم، أيضًا، أن مطار القاهرة والمطارات المصرية، شهدت انتظاما في الحركة الجوية بشكل طبيعى ومنتظم على مدار ساعات اليوم، دون التأثر بالطقس السيئ، حيث وجه الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالتنسيق بين سلطة الطيران المدني ومركز العمليات المتكامل بمصر للطيران والمطارات وهيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة وتطورات الأحوال الجوية أولا بأول على مدار 24 ساعة.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة ومختلف المطارات المصرية لمتابعة مستجدات حالة الطقس وتوفير فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار فى مواقع العمل المختلفة وكذلك توافر أعداد كافية من أجهزة سحب المياه وتوزيعها فى المسارات  المخصصة لها.

المطارات المصرية، تلتزم بقرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
فرق الطوارئ بمطار القاهرة
مطار القاهرة شركة ميناء القاهرة الجوي الشركة القابضة للمطارات وزارة الطيران الطيار محمد منار وزير الطيران المدني

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