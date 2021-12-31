اليابان تخطط لإطلاق قمر صناعي من الخشب في 2023

ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم الجمعة، أن اليابان تخطط لإطلاق قمر صناعي مصنوع جزئيًا من الخشب في عام 2023، في محاولة لتعزيز الصداقة البيئية وتقليل تكاليف تطوير الفضاء.



وفقًا لوكالة أنباء كيودو، فإن فريقًا من الخبراء من جامعة كيوتو وشركة سوميتومو فورستري الذين يعملون في هذا المشروع، يعتبرون الخشب أقل عبئًا على البيئة من المواد الأخرى.



وسيتشكل القمر الصناعي على شكل مكعب بأبعاد 10 سنتيمترات (3.9 بوصة) بهوائي بداخله. وسيتكون شكله الخارجي من الخشب والألواح الشمسية.



وذكرت وسائل الإعلام، أن إطلاق قمر صناعي بأجزاء خشبية أرخص من مثيله مصنوع من الألومنيوم.

ومن المتوقع أن تحترق القشرة الخشبية عندما يدخل القمر الصناعي الغلاف الجوي للأرض في طريق عودته.

ويخطط المطورون لاختبار قوة الخشب في الفضاء، ومن المفترض أن يبدأ في فبراير باستخدام جهاز تجريبي خارج المركبة لمحطة الفضاء الدولية.