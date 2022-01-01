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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة تقترب من المليار جنيه.. 8 معلومات عن محور شينزو آبي بالقاهرة

محور شينزو آبي
محور "شينزو آبي"

شهدت محافظة القاهرة عدة مشروعات تنموية عملاقة خلال 2021، خاصة الطرق والمحاور الجديدة والتي تمثل شرايين جديدة تمحي ظاهرة التجلطات المرورية لتفتح السبل أمام تدفق الحركة المرورية بدون تعطل.

ولعل أبرز تلك المشروعات التي تم افتتاحها خلال العام محور "شينزو آبي" المار بمدينة الأمل،الهجانة سابقا ، بطول ٢ كم تقريبا، وتم إزالة التعارضات بمسار المحور وتسليم السكان وحدات مفروشة بالكامل كما تم توفير وسائل لنقل الأسر ومتعلقاتهم.

وعن سبب التسمية فجاء بناء على قرار  رئيس الجمهورية بإطلاق اسم رئيس الوزراء الياباني شنزو ابي على احد المحاور المرورية الهامة التي تقيمها الدولة المصرية ، نظرا لان علاقات مصر مع الدول الشقيقة هي دائما محل تقدير واهتمام من القيادة السياسية المصرية ، فمصر اليوم تتمتع بعلاقات صداقة مع كافة دول العالم اساسها التقدير والاحترام لقيمة ومكانة مصر الإقليمية والدولة.

 

ويرصد دى البلد معلومات عن محور شنزو آبى في النقاط التالية :

1- يربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس

2- بقيمة تقديرية 850 مليون جنيه

3- محور "شينزو آبي" مار بمدينة الأمل الهجانة سابقا بطول ٢ كم 

4- تم إزالة التعارضات بمسار المحور وتسليم السكان وحدات مفروشة بالكامل

5- يصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل

6- إزالة ابراج الضغط العالي التي كانت تهدد حياة سكان المنطقة 

7-  يمر على سوق السيارات وبعرض 37 مترا

8- تنفيذ  4 كباري على مسار محور شنزو ابي بمدينة نصر وهي كوبري تقاطع شارع سبيل المؤمنين مع شارع حسن المامون ، كوبري شارع الميثاق مع محور الوفاء والامل ، كوبري تقاطع مصطفى النحاس مع محور الوفاء والامل ، كوبري تقاطع امتداد حسن المامون مع محور الوفاء والامل

القاهرة مشروعات تنموية المحاور الجديدة شينزو آبى مدينة الأمل محور شينزو آبى

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