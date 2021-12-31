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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون: 2022 عام الخروج من جائحة كورونا

ماكرون
ماكرون

قدم رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون اليوم الجمعة آخر أمنيات ولايته المنقضية، حيث أعلن عن “أسابيع صعبة مرت بسبب وباء كورونا وأسباب حقيقية تدعو للأمل مع توافر اللقاح في 2022” قائلا إن “العام الجديد هو عام الخروج من الجائحة”. 

وقال الرئيس ماكرون، اليوم الجمعة، الاخير في عام 2021 إنه سيواصل خدمة فرنسا "مهما كان دوره" بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أبريل 2022.

وتحدث ماكرون في خطاب متلفز، ليلة رأس السنة الجديدة، دون أن يعطِي أي تلميح واضح حول ما إذا كان سيرشح نفسه لولاية ثانية

و بدأ مساعدي ماكرون بالفعل الاستعدادات بشكل غير رسمي لحملته الانتخابية من اجل اعادة ترشيحه.

فرنسا الانتخابات الرئاسية العام الجديد جائحة كورونا ليلة رأس السنة إيمانويل ماكرون

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