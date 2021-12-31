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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بابا الفاتيكان يكلف بديلا عنه لأداء صلوات قداس نهاية العام

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

لم يرأس البابا صلوات مسائية يوم الجمعة ليلة رأس السنة الجديدة، مكلفا باقامة الشعائر أحد كبار رجال الدين في الفاتيكان.

وأنهى البابا فرنسيس العام الصلوات المسائية بحضور دون أن يترأسها كما جرت العادة، لكنه أشاد بمن تصدوا لجائحة كورونا بمسؤولية وتضامن وليس بأسلوب "كل إنسان لنفسه".

ولم يصدر الفاتيكان بيانا عن سبب تغيب البابا عن رئاسة القداس أو تفاصيل عن هذا الاجراء غير المعتاد الذي جرى في اللحظة الأخيرة على الصلوات.

وجلس البابا الذي وصل دون مساعدة من أحد وبدا في صحة جيدة على كرسي أبيض، وسار إلى المنبر وتلا عظته، إذ اضطر في العام الماضي لعدم حضور الصلوات بسبب آلام في ساقه، حسبما اوضح مصدر، وفقا لوسائل الاعلام الايطالية

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