أهالي بورسعيد يحتفلون برأس السنة والعام الجديد في الشوارع

شهدت شوارع محافظة بورسعيد خروج أعداد من المواطنين، احتفالا برأس السنة الميلادية، وتواجد الأسر في الشوارع.

واتخذت محافظة بورسعيد حزمة من الإجراءات تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد، حيث أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد توجيهاتة الي كافة الأجهزة التنفيذية بالتواجد بالشارع ورفع درجه الاستعداد نظرا لاقبال المواطنيين علي الاحتفال برأس السنة بالمتنزهات والحدائق والمساحات مشددا علي ظهور المحافظة في ابهي صورة لها

كما شهدت شوارع بورسعيد استعدادات أمنية مكثفة بقيادة اللواء حسني عبد العزيز مدير الأمن وتواجد أمني ومروري لتنظيم حركة السير،

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