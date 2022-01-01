إحتفالات متنوعة بأسوان فى ليلة رأس السنة ومشاركة واسعة من الزائرين

في أجواء سعيدة وفرحة كبيرة من مواطني أسوان شهدت مختلف ميادين المحافظة وشوارعها ليلة مبهرة من خلال إطلاق الشماريخ والألعاب النارية إحتفالاً بحلول العام الجديد 2022.

وتوافد المواطنين منذ مساء الجمعة على ميدان المحطة وحديقة بلازا درة النيل للمشاركة في الأجواء الإحتفالية لحظة إطلاق الشماريخ والألعاب النارية من أعلى مبنى ديوان عام محافظة أسوان.

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وشهد ميدان محطة القطار بمدينة أسوان تواجد عدد كبير من المواطنين احتفالا برأس السنة الجديدة وسط أعمال التطوير الموجودة فى الميدان، مع إضافة بعض اللمسات الجمالية مثل شجرة للكريسماس وشكل عام 2022 بالأنوار والإضاءة المميزة المختلفة.

وحرص مرفق إسعاف أسوان على التواجد فى ميدان محطة القطار والميادين العامة للتدخل فى حالة وقوع حوادث أو حالات مرضية مفاجئة تستدعى التدخل، كما نظم رجال المرور الحركة المرورية على طريق كورنيش النيل وسط تزاحم السيارات ونزول المواطنين للاحتفال

وكان قد شهد ميدان المحطة بمدينة أسوان مساء الجمعة توافد عروسين للاحتفال بزفافهما وسط الآلاف من المحتفلين بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2022، مرتدين ملابس الزفاف وقبعات بابا نويل والرقص على الأغاني المميزة، وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة، فرحين بزفافهما وبداية حياتهما معًا بحلول سنة جديدة.

وفي ليلة رأس السنة الميلادية، وقبل ساعات قليلة من بداية العام الجديد 2021 واصل فرع ثقافة أسوان مساء الجمعة تقديم عروضه الفنية والغنائية بميدان محطة القطار.

وقد قدمت الفرق المختلفة بقصور الثقافة كورال أطفال وعروض غنائية وفنية أمام شجرة الكريسماس بالميدان، وهو ما جذب عدد كبير من المواطنين للتجمع حول هذه الفرق الفنية والتقاط الصور التذكارية فى ظل أعمال التطوير والتجميل التى جرت بميدان المحطة وحديقة درة النيل والسوق السياحى بمدينة أسوان.

وكانت محافظة أسوان، قد وضعت شجرة كريسماس كبيرة بميدان المحطة وشكل لعام 2022، مع إضافة بعض الإضاءة المختلفة إحتفالاً بأعياد رأس السنة والكريسماس.

فيما كان قد شهد معبدي رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية أمس الخميس توافد أعداد كبيرة من السائحين الأجانب من مختلف دول العالم بواقع 3 ألاف سائح وزائر ، والذين تواجدوا بالمدينة السياحية عبر الرحلات المختلفة للاستمتاع بالأحوال الجوية الهادئة والطقس المعتدل المتميز .

وكان قد وصل السائحون إلى مدينة أبوسمبل عبر الرحلات البرية القادمة من مدينة أسوان عبر الطريق البرى أسوان/ أبوسمبل ، وأيضا عبر المطار الدولي بواقع 3 رحلات طيران، بجانب رحلتى "نايل كروز" أو الفنادق العائمة للبواخر السياحية بنهر النيل.