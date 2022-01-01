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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لسبب غريب.. حبس امرأة لمدة 5 ساعات داخل حمام الطائرة|شاهد

امرأة تحبس نفسها
امرأة تحبس نفسها داخل مرحاض الطائرة

بعد اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا المستجد في منتصف رحلة جوية، قامت امرأة بحبس نفسها 5 ساعات داخل مرحاض الطائرة لتجنب إصابة بقية الركاب.

 

كانت الراكبة وتدعى «ماريسا فوتيو» في رحلة من شيكاغو إلى أيسلندا عندما بدأت تشعر بتوعك، وأجرت اختبار للتأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا على متن الرحلة.

 

لكن جاءتها الصدمة كالصاعقة عندما ظهرت نتائج الاختبار إيجابية وأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

 

ولتجنب إصابة 150 شخصًا آخرين على متن الطائرة، حبست ماريسا نفسها في مرحاض الطائرة خلال الساعات الخمس المتبقية من الرحلة.

 

شاركت مقطع فيديو على Tiktok من مرحاض الطائرة قالت فيه: "لقد أجريت للتو الاختبار السريع الخاص بي في الحمام، وخلال ثانيتين ظهر سطرين [لتأكيد نتيجة الإصابة إيجابية]، فقامت بعزل نفسها داخل مرحاض الطائرة حتى موعد الوصول.

 

حصد مقطع الفيديو أكثر من 4 ملايين مشاهدة و 1.5 مليون إعجاب وأكثر من 3000 تعليق من أشخاص يشاركون تعاطفهم معها.

 

كتب أحد الأشخاص: "شكرًا لكونك مسئولة وقمت بإعلام طاقم الطائرة! كثير من الناس يتظاهرون بأنهم غير مصابين أو كما لو كان نتيجة إيجابية خاطئة ويبدأون في الاختلاط بالناس ونقل العدوى إليهم".

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