الأعلى منذ بداية الجائحة.. بريطانيا تسجل 162.5 ألف إصابة بكورونا

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 162.572 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أعلى رقم. من الإصابات اليومية المسجلة في البلاد منذ بدء الوباء، مع 154 حالة وفاة بكورونا.

وتعهدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، بتقديم مساعدات طارئة بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني من المملكة المتحدة لمساعدة الدول الأكثر ضعفا في التعامل مع متحور "أوميكرون" من فيروس "كورونا"، مع التركيز بشكل خاص على أفريقيا.



وقالت تروس - حسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "تقدم المملكة المتحدة مساعدة حيوية للإسهام في معالجة انتشار المتغيرات الجديدة حول العالم وهذا هو المفتاح لتأمين حريتنا وإنهاء هذا الوباء بشكل نهائي".



وأضافت: " فخورة بأننا قدمنا أكثر من 30 مليون جرعة لقاح لإفادة أصدقائنا حول العالم هذا العام وتساعد المملكة المتحدة الدول الأخرى الأكثر احتياجا.. لا أحد بأمان حتى يصبح الجميع بأمان".

