ورشة عمل دولية للطاقة المتجددة بكلية الهندسة في جامعة جنوب الوادي

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى ، في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، على إقامة ورشة عمل دولية للطاقة المتجددة والمياه بكلية الهندسة يوم الاربعاء 5 يناير 2022.

ووافق المجلس على عقد مؤتمر قسم التعليم الطبى لكلية الطب في الفترة من 19- 21 يناير 2022 وذلك بمدينة الأقصر، و وافق أيضاً على منح حوافز للطلاب الذين حققوا أعلي نتائج في المشروع القومي لمحو الأمية خلال عام 2021 ومنها التسكين في المدن الجامعية و الحصول على الكتب والمذكرات الجامعية بتخفيض مناسب والأولوية في المشاركة في الأنشطة الطلابية.

ووافق مجلس الجامعة على منح طلاب قائمة الشرف في الدورات القادمة لمحو الأمية حوافز ومزايا أخرى إضافية مناسبة لتحفيز الطلاب علي المشاركة تشمل مبلغ مالى قدره 200 جنيه عن كل شخص يتم محو أميته بعد العدد المطلوب من كل طالب.



ووافق المجلس على ترشيح الدكتور إبراهيم مصطفي إبراهيم - أستاذ متفرغ جهاز هضمي وكبد معهد تيودور بلهارس - لجائزة النيل في العلوم التكنولوجية المتقدمة الطبية لعام 2021

ووافق المجلس على في إنشاء اللائحة المالية والادارية لمركز الألسن للترجمة وتعليم العربية للناطقين بغيرها فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة - كلية الألسن بالغردقة - وحدة ذات طابع خاص،

كما وافق على اعتماد اللائحة الداخلية لقسم الدراسات السكانية لمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة - لكلية الآداب.



ووافق على بدء العمل بلائحة الدراسات العليا بكلية التمريض بدءً من دور فبراير 2022 بدلاً من دور سبتمبر 2022 بشكل إستثنائي لمرحلة الدبلوم والماجستير في علوم التمريض بقسمي تمريض البالغين وتمريض النساء والوليد.

وقرر المجلس تعيين الدكتور مساعد محمود مكى محمود، فى وظيفة استاذ بكلية العلوم ، و تعيين كل من الدكتورة أسماء صبرى يسين محمد، فى وظيفة استاذ مساعد بكلية العلوم، والدكتور السيد صديق إبراهيم محمد، بوظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب البيطرى، ومنح اللقب العلمى للدكتور حمودة محمد دردير موسي، فى وظيفة أستاذ مساعد بكلية الهندسة.

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادى ، على التعيين في وظيفة مدرس لكلا من: الدكتورة آيه عبد الوارث سليم أحمد، والدكتورة ياسمين محمود أبودوح محمد بكلية الآداب، وكل من الدكتورة سهير عبدالحميد على يوسف والدكتور محمود عبدالمنعم عبدالله أحمد والدكتور رحاب حمدان عبدالعزيز أحمد بكلية الطب والدكتورة آية الله جمال عباس مرزوق بكلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى بالغردقة.



ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لـ ١٠ طلاب ودرجة الماجستير لـ ٢٦ طالب من مختلف كليات الجامعة، كما وافق المجلس على منح درجة دبلوم الدراسات العليا في الطب البيطرى " الكيمياء الحيوية وكيمياء الأغذية - مراقبة الأغذية - ميكروبيولوجيا الحيوان" للطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور نوفمبر ٢٠٢١ وعددهم ٧٥ طالب.