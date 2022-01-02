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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هل ستحصد تسلا 3 لقب الأكثر مبيعًا في أوروبا لعام 2021 .. تفاصيل

صدى البلد

تمتلك شركة تسلا شهرة عالمية في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، نسبة إلى الاستراتيجية التي تتبانها الخاصة بهذا المجال، إلى جانب الاصدارات المتنوعة التي اطلقتها مثل النسخة، تسلا S وقرينتها X، بالاضافة إلى السيارة الاشهر تسلا 3.

وتعتبر السيارة تسلا 3 هي واحدة من ابرز المرشحين لحصد لقب السيارة الكهربائية الاكثر مبيعًا بالسوق الاوروبي للعام 2021، متفوقة على الكثير من السيارات المنافسة، والتي تحمل علامات تجارية لاعظم مصنعي السيارت حول العالم.

وفي سياق حجم مبيعات النسخة تسلا 3، كشفت شركة جاتو ديناميكس المتخصصة في معلومات السيارات، عن تقرير يفيد بنسبة المبيعات التي حققتها السيارة تسلا 3 حتى شهر نوفمبر من العام 2021 في اوروبا، والتي بلغت مجموعة قدرها 113,397 سيارة.

وبهذه النتائج ارتفع مؤشر المبيعات بنسبة قدرها 84% عن عام 2020، ولم تقتصر النسخة تسلا 3 عند هذا الحد، بل حققت مبيعات عالية للغاية جعلتها النسخة الاكثر مبيعًا خلال مع ختام شهر سبتمر الماضي من العام 2021.

الاداء الفني للسيارة تسلا 3 

 

وتمتلك السيارة تسلا 3 حزمة من التقنيات المطروحة ومنها محرك بقوة 283 حصانا، مع مدى سير يصل لـ 409 كم، وقوة تسارع من 0 لـ 100 كم في غضون 5.6 ثانية، بالاضافة غلى تقنيات اعلى تجهيزًا بقوة 412 حصانا، و 560 كم للمدى.

إلى جانب قوة تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 6.4 ثانية، كما جاءت السيارة بقدرات اخرى تتمثل في محرك بقوة 473 حصانا، و مدى بطارية يقدر بـ 530 كم، بينما تتسارع تلك النسخة من 0 لـ 100 كم خلال 3.4 ثانية فقط.

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