إصدار مميز من "فورد برونكو" يخطف الانظار .. صور

تواصل النسخة فورد فرونكو من تعزيز تواجدها داخل الاسوق العالمية، بعد ثبتت اقدامها وسط السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، والتي تحمل الكثير من التقنيات التكنولوجية المتقدمة، ويبدو أن احد مالكي تلك النسخة اراد ان يبهر محبيها باطلالة ساحرة تحمل لونين بالاطلاء الخارجي مع المفهوم ثنائي الابواب المميز.

دعمت السيارة فور برونكو بمحرك سداسي الاسطوانات طراز V، سعة 2700 سي سي مزدوج الشاحن، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 330 حصانا، وعزم اقصى للدوران 415 رطل/قدم اي ما يعادل 563 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 10 سرعات.

وقدرت المسافات التي قطعتها تلك النسخة بنسبة بلغت 108 كيلومتر فقط، مع اطلالة خارجية مبهرة، حيث اعتمد السيارة على اللون الازرق اللامع ناحية غطاء المحرك والسقف إلى جانب الناحية الخلفية من هيكل السيارة الخاص بالجزء العلوي، بينما حصل الجزء الاسفل على طلاء ابيض بالاضافة إلى شرائط عريضة تزين تلك المنطقة.

ولكن فيما يتعلق بسقف السيارة صاحب الاداء المتحرك، فتمتع باللون الاسود مع المرايات الجانبية المدعومة باشارات ضوئية، بالاضافة غلى المقصورة الداخلية الرياضية والتي صممت بشكل يتماشى مع اللون الخارجي للسيارة، إلى جانب ارتكاز تلك النسخة على عجلات رياضية ذات نقشات بارزة وغائرة تمنحها الافضلية في التعامل مع بعض الطرق الوعرة.

سعر السيارة فور برونكو

تأتي السيارة فور برونكو بقيمة قدرها 56.915 دولار امريكي، أما عن نجمة هذا الموضوع فيبلغ سعرها نحو 87.490 دولار امريكي، أي بزيادة سعرية عن النسخة الاساسية بنسبة بلغت 31.075 دولار.